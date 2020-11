Sebrae Rio realizará feira digital ‘Click Empreendedor’

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 18:02 horas

Rio – De 1º a 4 de dezembro, o Sebrae Rio realizará a feira de oportunidades “Click Empreendedor”, totalmente digital e gratuita. As inscrições podem ser realizadas pela plataforma (sebrae.com.br/clickempreendedor). Durante a feira, além de navegar por vitrines e acessar diversos conteúdos, os visitantes poderão participar das palestras masters, como a de Ricardo Amorim, um dos apresentadores do programa Manhattan Connection e eleito pela Revista Forbes como uma das 100 pessoas mais influentes do país; do executivo Edmur Saiani, que ajudou a construir histórias de evolução em companhias nacionais, multinacionais e familiares, com base na cultura e gestão de atendimento e serviços; e de Marcos Gouvêa de Souza, expert em varejo, franquias, e-commerce e idealizador do Latam Retail Show e agraciado com o Prêmio Jabuti, com a obra “Marca e Distribuição – Desenvolvendo dominação estratégica e vantagem competitiva no mercado global”.

Também haverá palestras da colunista Nina Silva, uma das fundadoras do Movimento Black Money e considerada uma das 100 Afrodescendentes Mais Influentes do Mundo abaixo de 40 anos, pelo MIPAD – Most Influential People of African Descen (2018); de Leila Navarro, que integra o ranking dos 20 mais notáveis palestrantes brasileiros, segundo a Revista Veja; do carioca Alfredo Soares, que vai contar um pouco de sua trajetória profissional, que começou na faculdade vendendo cartões de visita e, atualmente, é sócio e vice-presidente Institucional da VTEX, gigante do comércio eletrônico.

Ainda serão realizadas mesas redondas específicas para os pequenos negócios que desejam fornecer para o setor de logística.

Durante os quatro dias estarão disponíveis, no formato de vídeo, 40 palestras de curta duração sobre temas variados, como “Como planejar e estruturar seu e-commerce”; “O uso de dados para novos desafios e oportunidades”; “Tendências do mercado de beleza & estética pós-crise”; “TikTok: como as empresas podem aproveitar a rede social do momento?”.

Orientação

Os visitantes ainda terão uma equipe com dedicação exclusiva para orientação empresarial e dúvidas em geral sobre produtos e serviços, das 9h às 17h.

Segundo Raquel Abrantes, coordenadora de Mercado do Sebrae Rio, um dos principais desafios das empresas fluminenses é se manterem competitivas.

– O futuro é agora e não tem como fugir da necessidade de inovar e oferecer ao mercado uma diferenciação. A pandemia revelou inúmeras possibilidades de transformação em comunicação, por exemplo, para fazer com que o empresário tenha uma aproximação maior com o seu público. E durante o evento, os visitantes poderão conhecer opções de melhorias em gestão, oportunidades de negócios e ter acesso a palestras, conteúdos e novidades do mercado – destaca.

Também estarão disponíveis para consulta 20 e-books com conteúdos selecionados para orientar os visitantes e empreendedores sobre oportunidades de negócio, sobre finanças, crédito, formalização, inovação, mercado, entre outros. E tem também o espaço APPs, que é uma vitrine de aplicativos para apresentar ao público múltiplos serviços digitais de empresas inovadoras.

Durante a feira, ocorrerão Negociações Virtuais para setores distintos e multissetoriais, possibilitando a aproximação comercial, parcerias, ampliação de redes de contato e canais mercadológicos. O espaço é destinado a realização de encontros entre empresários, no formato de reuniões via Web, sendo necessário inscrição antecipada. Serão oito negociações virtuais, no total, sendo quatro fechadas e as demais abertas ao público.

As fechadas serão entre empresas participantes dos projetos de Varejo e Top Empreendedor do Sebrae Rio; outra com empresas cadastradas na plataforma do Mercado Azul e outra com Sindicatos.

As quatro, que são abertas ao público, as inscrições já estão disponíveis na plataforma. Será realizada uma por dia e destinadas as empresas que desejam aproximação comercial com os setores multissetorial (1º e 4/12), alimentos (2/12) e de moda (3/12). As vagas são limitadas (60 empresas).

O evento ainda dará visibilidade e aproximará potenciais compradores, fornecedores e parceiros, de forma prática e rápida. No Salão de Oportunidades de Negócios estarão disponíveis, em um único ambiente, informações sobre produtos e serviços oferecidos por cada empresa, conforme o público-alvo do Sebrae, com direcionamento para seus canais de comunicação.

Confira a programação das palestras masters, com temas, dia e horário:

– 1º de dezembro

16h: Edmour Saiani

Palestra: Os sete pilares para construção de um natal de sucesso

18h: Alfredo Soares

Palestra: Empreendendo na Era Digital

20h: Leila Navarro

Palestra: Felicidade, comportamento humano, Inovação, assertividade e atitude

– 2 de dezembro

14h – Mesa redonda: A logística como oportunidade para as micro e pequenas empresas

16h: Marcos Gouvêa de Souza

Palestra: Transformação de hoje e amanhã no varejo pós pandemia

20h: Nina Silva

Palestra: Tecnologia e Transformação digital

– 3 de dezembro

14h – Mesa redonda: Como fornecer para o setor logístico

– 4 de dezembro

14h – Mesa redonda: Como se qualificar para atender o mercado logístico

18h: Ricardo Amorim

Palestra: Novo cenário econômico do país e oportunidades no Cooperativismo financeiro