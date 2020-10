Sebrae Rio seleciona startups para programa de pré-aceleração

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 12:15 horas

Rio e Sul Fluminense – O Sebrae Rio está com inscrições abertas para projeto “Startup Win Operação e Tração“. Podem participar da seleção startups criadas por microempreendedores individuais ou empresários de micro e pequenas empresas de base tecnológica em fase de operação e tração estabelecidas na cidade do Rio de Janeiro e nas regiões Leste Fluminense, Médio Paraíba e Norte Fluminense.

O programa de pré-aceleração de startups – operação e tração é composto por workshop, consultoria, webinar, demoday, sessão ou encontro de negócios e seminários, que serão realizados ao longo de nove meses. Um total de 116 horas de atividades coletivas e individuais. As inscrições irão até o dia 13 de novembro. São 15 vagas por região, confira abaixo os links para inscrição e para ler o edital completo.

A proposta do projeto é contribuir para o fortalecimento e adaptação dessas empresas frente às novas demandas do mercado, aumentando sua competitividade, bem como prepará-las para apresentarem soluções inovadoras com potencial de crescimento e ampliar o acesso dos participantes à potenciais investidores, parceiros e clientes, e estabelecer uma conexão entre essas empresas e o ecossistema de inovação.

“Para se manterem competitivas em um mercado em constantes mudanças, as startups em fase de operação e tração precisam tomar decisões estratégicas que envolvem equipe, investimentos, posicionamento no mercado e lançamento de novos produtos e serviços. Por isso, o Sebrae Rio tem como missão apoiar o crescimento das empresas e elevar sua competitividade nessa etapa crucial do negócio” afirma Marília Sant’Anna, analista do Sebrae Rio.

O Sebrae Rio subsidiará 86% do valor total do projeto. Após a divulgação do resultado, as 60 startups selecionadas deverão efetuar o pagamento do valor total de R$380 para habilitarem sua participação, podendo ser parcelado em até 12 vezes, por meio de cartão de crédito.

Médio Paraíba – Vassouras, Valença, Piraí, Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, Quatis, Porto Real, Resende, Itatiaia, Rio Claro e Pinheiral. Link para inscrição -https://lp.absuite.com.br/lp/ EAZ/operacao-tracao-medio- paraiba

Cidade do Rio – Centro, Zona Sul e Zona Norte e Zona Oeste

Link para inscrição – https://lp.absuite.com.br/lp/ EAZ/operacao-tracao-rio-de- janeiro

Leste Fluminense– Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Maricá.

Link para inscrição – https://lp.absuite.com.br/lp/ EAZ/operacao-tracao-leste- fluminense

Norte Fluminense – Campos, Macaé, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, São Fidélis, São João da Barra, São Francisco e Cardoso Moreira.

Link para inscrição – https://lp.absuite.com.br/lp/ EAZ/operacao-tracao-norte