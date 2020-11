Sebrae Rio selecionará negócios em todo estado com potencial de alto impacto para participarem de projeto

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 11:19 horas

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 30 de novembro

Rio de Janeiro- A velocidade das mudanças está dando espaço para o surgimento de pequenos negócios que já nascem ambiciosos, com pensamento global, atentos às tendências tecnológicas e mais abertos à inovação. Esse perfil de empresas tem atraído a atenção por sua capacidade de gerar impacto econômico, particularmente na geração de empregos formais. Em 2016, segundo o IBGE, existiam mais de 20 mil empresas de alto crescimento no Brasil, que ocupavam 2,7 milhões de pessoas assalariadas, ou seja, 8,3% das pessoas ocupadas no país.

Desta forma, para elevar a competitividade e o potencial de geração de negócios, por meio de suporte à gestão, o Sebrae abre uma chamada pública para o projeto Pré ScaleUp, que selecionará 20 empresas com potencial de alto impacto no Estado do Rio de Janeiro. Para participar, é necessário estar enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno e médio porte; ter crescido mais de 10% nos últimos três anos e ser um negócio escalável e inovador. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 30 de novembro, pela internet emhttps://lp.absuite.com.br/lp/EAZ/pre-scaleup

“Um dos principais desafios das empresas fluminenses é se manterem competitivas em um mercado onde mudanças ocorrem continuamente. A busca por conhecimento sobre o negócio e a utilização de ferramentas atuais de gestão propiciam ao empresário meios para crescer. O Programa Pré ScaleUp proporcionará aos empresários participantes um novo conhecimento que os impulsionará para a melhoria de seus negócios”, destaca Flavia Maria Lima, analista do Sebrae Rio.

O Pré ScaleUp terá quatro meses de duração, um total de 99 horas de treinamentos, divididos em sete módulos (encontros coletivos, consultorias individuais e mentorias de negócio).

ENCONTROS COLETIVOS (12 horas/cada) – Modelagem de Negócios Escaláveis; Estruturação e prospecção comercial; Gestão de custos e precificação, e Liderança e Comunicação

CONSULTORIAS INDIVIDUAIS (40 horas/total) – Acompanhar a aplicação dos conhecimentos no negócio durante o desenvolvimento do programa nos temas: Organização em Gestão, Marketing e Vendas, Revisão do Modelo de Negócios e Ações de Acesso a Mercado e Serviços Financeiros

MENTORIAS DE NEGÓCIO (3 horas) – Orientação sobre tomada de decisão

Ao serem selecionadas, as empresas deverão fazer um investimento de mil reais, que poderá ser parcelado em até 12 x sem juros. O Sebrae Rio subsidiará 94% do projeto.