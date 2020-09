Sebrae-RJ comemora o Dia do Cliente

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 08:20 horas

Rio de Janeiro – O Dia do Cliente celebrado nesta terça-feira, dia (15), foi criado para homenagear o cliente, incentivar o consumo e aproximar as relações entre empresa e consumidor. Nos últimos anos, os pequenos negócios vêm fortalecendo datas comemorativas ofertando bom preço, promoções, facilidade no pagamento e atendimento.

No atual cenário da pandemia, o cliente passou a ter novos hábitos de consumo e comportamento diante da doença (covid-19).Desde o início da crise, o Sebrae vem mapeando o desempenho dos pequenos negócios e constatou que os consumidores estão mais exigentes e atentos, principalmente aos aspectos relacionados à limpeza e higiene dos estabelecimentos e cumprimento de protocolos de prevenção à contaminação. Eles também estão cada dia mais conectados, adeptos aos serviços de compra online e, por outro lado, querem um atendimento cada vez mais personalizado e inovador.

“O empreendedor precisa ficar atento às datas comemorativas. O dia do cliente é uma excelente oportunidade de negócios. De pessoas físicas até jurídicas,já que todos somos clientes de alguém. Com a estratégia certa, o empresário vai estreitar o relacionamento com seus clientes habituais, além de atingir um novo público”, diz a coordenadora do escritório do Sebrae, Cláudia Pacheco.

Confira as cinco dicas do Sebrae para a construção de uma estratégia eficiente para fidelização de clientes:

Dica 1 – Fique atento aos desejos dos seus clientes

Por trás de uma necessidade do consumidor sempre haverá um desejo. Por exemplo, a necessidade de se alimentar e de se nutrir pode ser revelada pelo desejo por determinada comida, como uma feijoada em uma sexta-feira. Portanto, para fidelizar um cliente é necessário que o empresário vá além da identificação das necessidades. É preciso entender e enxergar, de fato, quais são os desejos do seu público.

Dica 2– Proporcione uma experiência para o seu cliente

Quando se vende um produto ou serviço, os clientes pagam um preço, que também deve incluir um valor considerado como um benefício alinhado a uma experiência. Analisando o contexto da pandemia, por exemplo, os clientes atualmente estão muito mais atentos à higiene do ambiente, aos cuidados na manipulação dos produtos, às medidas de prevenção e aglomeração. Ou seja, a entrega do serviço ou produto com uma experiência positiva para esse novo perfil de consumo deverá levar em consideração todos esses aspectos. Se quiser saber mais sobre como proporcionar uma experiência segura para o seu cliente neste momento de retomada dos negócios, conheça os protocolos disponibilizados pelo Sebrae neste endereço.

Dica 3 – Busque inovar para manter o cliente sempre atento ao seu negócio

Os empresários têm que estar sempre em busca de inovações e melhorias constantes para o seu negócio. Pensar em como pode surpreender e encantar o seu cliente, trazendo ineditismo é uma forma de mantê-lo fiel. Para isso, analise o histórico de consumo do seu público, reveja quais são as práticas de consumo dele e a partir disso, agregue valor ao possibilitar novas maneiras de atendê-lo ou até mesmo de inovar com uma nova solução ou produto.

Dica 4 – Esteja pronto para atender o seu cliente independente do momento

A sociedade atual vive de micro momentos e isso demanda pílulas de serviços. Por isso, o empresário deve estar prontidão para alterar um processo de atendimento, sempre que perceber as variações do momento. É preciso identificar no atendimento ao cliente quais as formas possíveis de adaptação a depender desse micro momento.

Dica 5 – Diversifique os seus canais de atendimento

O consumidor atual é conectado e bem informado. Por isso, saiba dar diferentes opções de canais de atendimento para que seu cliente permaneça adquirindo do seu negócio. Mesmo que você tenha um atendimento presencial, ofereça também um atendimento digital, por delivery, aplicativos ou nas redes sociais pelo Whatsapp, por exemplo. Entenda que ficará ao critério do cliente por qual canal ele deverá interagir com seu negócio. Conheça mais sobre a tendência do varejo chamada de Omnichannel que integra todos os canais de venda do seu negócio.