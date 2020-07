Sebrae seleciona micro e pequenas empresas para projetos no Estado do Rio

Matéria publicada em 21 de julho de 2020, 17:52 horas

Estão abertas as inscrições para panificação e confeitaria, instalações prediais e indústria moveleira e de moda

Rio – Neste trimestre, o Sebrae Rio selecionará cerca de 2.500 micro e pequenas empresas em todo estado, por meio do lançamento de 38 projetos que incluirão 136 mil horas de consultorias, instrutorias, oficinas e rodadas de negócios, com subsídio entre 70% e 95%. Um total de R$ 20 milhões em investimentos.

Com esses editais, a instituição tem a expectativa de beneficiar cerca de 4.500 pequenos negócios, direta ou indiretamente. Tendo como principais resultados para os pequenos negócios a redução de custos, aumento do faturamento, abertura de novos mercados, inserção de novas tecnologias e o desenvolvimento de novos produtos.

Os quatro primeiros editais já estão com inscrições abertas, que são:

Fortalecimento da PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA no Estado do Rio de Janeiro

Eficiência operacional das empresas de INSTALAÇÕES PREDIAIS (construção civil)

Mercado e inovação na INDÚSTRIA MOVELEIRA Fluminense

Reposicionamento das INDÚSTRIAS DE MODA Fluminense

“Tudo se modificou com a crise causada pelo novo Coronavírus. Surgiram novas necessidades e acreditamos que as micro e pequenas empresas serão capazes de enfrentar esses desafios que acelerou processos e antecipou tendências. Com o lançamento dos editais, o Sebrae Rio irá apoiar os pequenos negócios a melhorar a gestão, inovar, gerar receita e aumentar a produtividade”, afirma Ana Lucia Lima, gerente de Projetos do Sebrae Rio.

Também serão lançados editais para agências e operadoras de viagem; artesanato; audiovisual; beleza e estética; comércio multissetorial; confecção; design; ensino; gráficas; meios de hospedagens; metalmecânico; música; restaurantes, bares e lanchonetes; scaleup, startups; varejo de moda, além de projetos destinados ao produtor rural e para empresas que atuam com negócios de impacto social.

