Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 13:13 horas

Objetivo é oferecer capacitação aos moradores do município

Itatiaia- O secretário de Trabalho Emprego e Geração de Renda de Itatiaia (Setegre), Felipe Santos, juntamente com o Assessor de Emprego e Renda, Leandro Avellar, visitaram na terça-feira (25), o Hotel Escola Bela Vista, em Volta Redonda.

O objetivo da visita foi buscar novas parcerias na área de capacitação no segmento de Turismo e Hotelaria direcionadas aos moradores de Itatiaia através do projeto “Capacitar”,

A equipe foi recebida nas dependências do Hotel Escola pela coordenadora do Capacitar – Hotelaria e Serviços, Rosilene Gomes. No local participaram de um vídeo conferência com o Gerente de Projetos da Fundação CSN, Fábio Silvestre, onde foi sinalizada como positiva a possível parceria com a instituição.

– Teremos um retorno sobre o pedido de parceria em breve, tendo em vista que há um processo seletivo para novos alunos em andamento. O Projeto “Capacitar” é referência no segmento no Médio Paraíba, capacitando mais de 100 alunos por ano. É a primeira vez que Itatiaia tenta a parceria com a instituição, desde a fundação do projeto, que é vinculado à Fundação CSN – disse o secretário da pasta.

Ao final da visita os representantes da Setegre fizeram uma visita guiada pelo Hotel Escola e pelo Centro Cultural CSN acompanhados das coordenadoras dos projetos.