Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 08:48 horas

Itatiaia- Pensando em oferecer aos comerciantes da cidade uma maior capacitação para atuarem na área do comércio, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda (Setegre) de Itatiaia está com inscrições abertas até o dia 04 de junho para o curso “Matemática Básica aplicada ao Comércio”, um curso de capacitação para quem deseja se aperfeiçoar na área do Comércio.

De acordo com a Setegre, o curso será destinado aos moradores de Itatiaia, com idade a partir dos 16 anos, e para se inscrever é necessário apresentar CPF, telefone de contato e e-mail.

A capacitação será ministrada na Casa do Trabalhador, na Vila Odete, de 18h às 20h. A primeira turma está prevista para iniciar no dia 7 de junho, e haverá limite de alunos em virtude da pandemia e respeitando os protocolos de segurança. O curso de aperfeiçoamento terá certificado no final.

– Essa é uma ótima oportunidade para quem deseja atualizar o currículo, ampliar os conhecimentos ou, até mesmo, aprofundar numa área. O mercado de trabalho está cada dia mais em busca de pessoas capacitadas, e o curso vai de encontro com a demanda do comércio local por profissionais que dominem essa área – disse o secretário da pasta, Felipe Santos

Segundo o secretário do Trabalho, o curso é voltado para empresários, gerentes de loja, líderes do setor, comerciantes, encarregados, estudantes e interessados. A carga horária total é de 8 horas, divididas em 4 aulas de 2 horas cada. Não é necessário ter conhecimento específico na área.

– Esse curso apresenta um vasto arcabouço didático que abrange a teoria e prática das ferramentas da matemática, aplicadas às atividades do comércio. Visa levar o profissional da área e interessados a aprofundar seus conhecimentos acerca de conteúdos básicos e principais da matemática em sala de aula, bem como apresentar suas novas propostas de forma criativa e inovadora, relacionados a esta área do conhecimento – explicou, Felipe Santos.

O instrutor voluntário será o Engenheiro Químico e Químico Industrial, Gullit Diego Cardoso dos Anjos. O profissional está cursando Licenciatura em Química também pela UFRJ, através do Consórcio CEDERJ. Doutorado em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Escola de Química/UFRJ. Atualmente é Especialista Superior de Estratégia Nuclear – Engenheiro Químico nas Indústrias Nucleares do Brasil S.A.