Secretaria de Trabalho e Renda inaugura nesta sexta-feira Casa do Trabalhador em Itatiaia

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 14:10 horas

Itatiaia – Seguindo o objetivo de levar para todas as regiões do estado as políticas de trabalho, emprego e geração de renda, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inaugura nesta sexta-feira (14), às 14h, em Itatiaia, a primeira unidade da Casa do Trabalhador no Sul Fluminense.

A Casa do Trabalhador – programa criado em 2013, pela Lei nº 6.611/2013 – busca estimular a formação e a qualificação dos cidadãos por meio de parcerias com instituições formadoras de ensino. Entre os serviços disponíveis estão: atendimento a mulheres e jovens trabalhadores, orientações sobre primeiro emprego, jovem aprendiz, estágio, empreendedorismo, economia solidária e elaboração de currículo. Também são oferecidos cursos, palestras e oficinas de interesse do trabalhador.

A implantação de uma unidade no Sistema Nacional do Emprego (Sine) na Casa do Trabalhador de Itatiaia está sendo planejada pelas equipes técnicas da Secretaria de Trabalho e Renda. Com isso, serão oferecidos serviços como intermediação de mão de obra, requisição do seguro-desemprego e orientações sobre Carteira de Trabalho Digital.

Estudo do Observatório de Trabalho, da Secretaria de Trabalho e Renda, com base em informações do Novo Caged, indicou que há demanda por formação e qualificação em Itatiaia. No primeiro semestre, o município registrou perda de 459 postos de trabalho, a maioria de pessoas com Ensino Médio incompleto.

A Casa do Trabalhador de Itatiaia funcionará na Rua José Francisco Zikan, s/nº.