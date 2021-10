Secretaria de Trabalho em Itatiaia inicia inscrições para cursos gratuitos de cabelereiro

Matéria publicada em 19 de outubro de 2021, 15:51 horas

Os cursos básico e avançado iniciam inscrições nesta terça-feira, 19

Itatiaia- A partir desta terça-feira, dia 19, a Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, abre inscrições, para 60 vagas nos cursos Cabeleireiro nas modalidades Básica e Avançada.

As aulas teóricas serão ministradas na Casa do Trabalhador, através do Projeto Capacita em uma parceria com o Instituto Chanceller.

De acordo com a prefeitura, o curso será destinado para ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos, exclusivamente às pessoas de baixa renda – cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos. Das 60 vagas, 10 serão destinadas às moradoras atendidas na secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, 15 vagas destinadas ao público atendido pelos equipamentos sociais da Secretaria de Assistência Social (CRAS, CREAS e Casa Abrigo) e 35 vagas de ampla concorrência respeitando a classificação técnica, sendo 20 vagas para iniciante e 15 para avançado.

Segundo a secretaria de trabalho, as inscrições serão realizadas exclusivamente presencialmente, das 09h ás 16h do dia 19 de outubro até o dia 22 de outubro, na Casa do Trabalhador, situado na rua José Francisco Zikan, S/N, Vila Odete, Itatiaia-RJ. O candidato, ao inscrever-se, deverá preencher toda a Ficha de Inscrição disponibilizada na Casa do Trabalhador pela Secretaria de Trabalho.

– Seguimos trabalhando para gerar oportunidades de formação profissional aos moradores. Queremos ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos profissionais, possam gerar renda e melhorar a qualidade de vida – afirmou o secretário de Trabalho, Felipe Santos.

De acordo com o edital do processo, as vagas destinadas à ampla concorrência serão preenchidas rigorosamente por sorteio, por meio de uma plataforma. O sorteio será realizado no dia 22 de outubro, às 17h, no Facebook da Prefeitura Municipal de Itatiaia. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 22/10/2021 após às 18h no site oficial da Prefeitura de Itatiaia, por meio de listagens nominais, organizadas por curso e turno, e será disponibilizada para consulta no site itatiaia.rj.gov.br e nos murais da SETEGRE e Casa do Trabalhador.

Confira o edital completo do processo: https://itatiaia.rj.gov.br/arquivos/downloads/1504/1504_18102021160210.pdf