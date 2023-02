Secretaria de Turismo divulga Rio com painéis no Sambódromo - Diário do Vale

Secretaria de Turismo divulga Rio com painéis no Sambódromo

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2023, 18:47 horas

Rio – A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) colocou nos setores 3 e 9 do Sambódromo os painéis da campanha publicitária que divulga o Estado como destino de viagem. Lá, o público pode conferir as peças, que focam na atração de turistas para as diversas cidades do interior do Estado. A ideia é estimular o viajante, que vem passar o período da folia, a conhecer outros destinos e belezas singulares que vão do mar à serra, em diversas épocas do ano, nas 12 regiões turísticas, que compõem o Estado.

– O Carnaval é o maior evento do turismo do Rio de Janeiro. Estamos muito felizes com os dados de ocupação, que já mostram 100% da rede hoteleira de luxo ocupada e mais de 90% de ocupação na capital, podendo chegar aos 100% até a abertura dos desfiles do Grupo Especial. A folia tem uma arrecadação expressiva, fazendo girar a roda econômica do Estado – ressalta o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

A identidade visual do espaço destinado ao Governo do Estado, no setor 9, reproduz a imersão instagramável do projeto Verão #tônoRio, que possui um estande fixo em Copacabana e outro itinerante, neste momento, percorrendo as principais cidades litorâneas no Estado.

Este final de semana, o estande itinerante do #tônoRio está em Arraial do Cabo, cidade que bateu recorde de ocupação hoteleira para o período com 100% dos quartos ocupados, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ). Na próxima semana, o projeto chega a Cabo Frio, finalizando com chave de ouro o período da folia por lá.

Ainda na parte interna do setor 9, há dois painéis de Led (com 3 metros de largura cada), onde estão sendo exibidas imagens de campanhas de conscientização e divulgação dos destinos turísticos do RJ. O painel conta com um código QR, em tempo real, para que os visitantes possam acessar o portal oficial do Turismo do estado e conhecer os diversos atrativos das regiões turísticas.