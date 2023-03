Secretaria estadual de Turismo leva Rio para feira na Alemanha - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de março de 2023, 21:24 horas

O secretário Gustavo Tutuca está na ITB Berlim cumprindo agenda de interlocução com os principais players da cadeia produtiva do setor

Rio – A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio desembarcam nesta terça-feira (7/3), em Berlim, na Alemanha, para participar de uma das principais feiras de turismo do Mundo: a ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin). O evento será de 7 a 9 de março e volta, presencialmente, pela primeira vez após a pandemia. O secretário de Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca vai à feira cumprir agenda de interlocução com os principais players da cadeia produtiva do setor.

– Estamos intensificando as estratégias de promoção do turismo nos mercados internacionais. Já temos diversas reuniões agendadas, principalmente, com as empresas aéreas em busca de novos voos para o Rio, e também com operadores de turismo. A participação no mercado internacional tem aumentado o fluxo de turistas, com números recordes no Réveillon e Carnaval, tanto na ocupação hoteleira quanto na economia – ressalta Gustavo Tutuca.

Nesta edição, participam do estande do Rio de Janeiro representantes de municípios fluminenses, empresas operadoras, representantes de instituições ligadas ao trade turístico, além da Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro e a Riotur. Na ocasião, a Setur-RJ/TurisRio organizará uma agenda de atividades com companhias aéreas (atração de novos voos), associações de turismo, trade turístico local, entidades de promoção do país, além da participação de um encontro na embaixada do Brasil.

O estande da Setur-RJ conta com 60 metros quadrados e apresentará uma experiência imersiva com imagens das 92 cidades do estado. Também estará disponível um espaço instagramável e balcões de atendimento para as informações turísticas. No local, um QR code ficará fixado para que os visitantes possam acessar o site oficial da pasta, com informações turísticas das regiões do Estado.

Este ano, o foco da ITB Berlin é no público B2B (modelo de negócio de empresa para empresa). O evento acontece na Messe Berlin, um dos maiores centros de convenções do mundo, e reúne cerca de 10 mil expositores de 180 países, além de mil compradores e 160 mil visitantes.