Semana Global do Empreendedorismo 2020, dará ênfase ao empreendedorismo e diversidade

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 12:02 horas

Rio de Janeiro- O Sebrae, juntamente com um conjunto de instituições parceiras, promove a 13ª edição da Semana Global do Empreendedorismo para fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando as pessoas a empreender.

No Estado do Rio de Janeiro, a programação será 100% online e o evento de abertura, no dia 16 de novembro, às 19h, abordará empreendedorismo e diversidade, com ênfase nos temas: Afro empreendedorismo, com Fabrício Oliveira, fundador da Fowler; Empreendedorismo Feminino, com Carina Gewerk, fundadora da Trinks, e Empreendedorismo Prateado, com Maria Alice Ferruccio da Rocha, diretora-adjunta de Carreira e Empreendedorismo da Escola Politécnica da UFRJ e integrante do Movimento Longevidade Brasil no pilar Trabalho e Empreendedorismo.

“Este ano, a Semana Global será diferente, mas queremos que potenciais empreendedores, microempreendedores individuais e donos de micro e pequenas empresas se inspirem e se fortaleçam. E, para enfrentar os desafios causados pela pandemia, é necessário buscar informações para que possam se adaptar a um novo cenário e se preparar para aproveitar as oportunidades que poderão surgir”, afirma Renata Cabral, analista do Sebrae Rio.

De 16 a 19 de novembro, o Sebrae Rio oferecerá palestras online e gratuitas sobre “Meios eletrônicos de pagamento”, “Gestão Financeira e Acesso ao Crédito”, “Empreendedorismo Digital”, “Impactos do Open Banking e Pagamentos Instantâneos no Mercado de Crédito”, “Empreendedorismo LGBT”, “Gestão de Alta Performance”, entre outros.

Para marcar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro, haverá o talk “Empreendedorismo Feminino X Instagram”, às 19h, que abordará oportunidades de negócios, criação de conteúdo e engajamento. A programação completa, por estado, da 13ª Semana Global de Empreendedorismo está disponível em https://www.empreendedorismo.org.br/#/