Seminário debaterá sobre água doce na bacia da Ilha Grande

Matéria publicada em 22 de março de 2021, 19:08 horas

Costa Verde – Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba são mundialmente famosas por causa das belezas da Costa Verde, destino de milhares de turistas todos os anos. O que muitos esquecem é que a região também é rica em água doce. Segundo o Comitê da Bacia da Ilha Grande (BIG), a região hidrográfica I do estado do RJ, formada pelos municípios de Angra dos Reis, Paraty e o bairro Conceição de Jacareí em Mangaratiba, consome cerca 6.421.470 litros de água por hora. Sabendo da importância da gestão da água, na semana em que se comemora o dia mundial da água (22 de março), o Comitê, órgão colegiado responsável pela gestão da bacia hidrográfica local, irá realizar um seminário online no dia 23, terça-feira, às 14 horas, para debater aspectos fundamentais de gestão da água doce: a governança das águas, o enquadramento de corpos d’água e os riscos geo-hidrológicos. Ângelo Lima, secretário executivo do Observatório da Governança das Águas (OGA Brasil); Ana Luiza Coelho Netto, professora da UFRJ e; David de Andrade Costa, professor do Instituto Federal Fluminense, vão debater o tema. O evento é gratuito e os interessados podem fazer sua inscrição online.

O objetivo do “BIG Seminário” é debater aspectos técnicos relacionados à gestão da água, fazendo reflexões e buscando a aplicabilidade na gestão da bacia hidrográfica da Ilha Grande, que abrange o território continental e as ilhas dos municípios de Paraty, Angra dos Reis e o bairro de Conceição de Jacareí no município de Mangaratiba, incluindo Unidades de Conservação, parte da Serra da Bocaina, ecossistemas de manguezais e outros continentais, costeiros e marinhos, e uma população aproximada de 250 mil pessoas.

-A água doce é indispensável para nossa continuidade, por isso se faz necessário que a sociedade, os atores sociais e o poder público compreendam esse bem como um recurso natural essencial, finito e dotado de valor econômico. Sabendo disso, e cumprindo seu papel de promover debates e articular a atuação de entidades participativas, o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande vai promover na semana mundial da água diálogos fundamentais para a conscientização em relação ao seu uso e sua gestão. Além disso, vamos abordar uma particularidade encontrada na localidade da Baía da Ilha Grande que são os riscos de eventos geo-hidrológicos, relacionados principalmente aos intemperismos físicos e químicos, que ocasionam deslizamentos e enchentes. Precisamos pensar juntos a melhor forma de garantir o uso atual e futuro da nossa água – explicou Ulisses Mansur, diretor-presidente do colegiado.

As palestras

A primeira palestra será do Doutor em Geografia na área de Análise Ambiental e Dinâmica Territorial, Angelo Lima. Angelo é Secretário Executivo do Observatório da Governança das Águas (OGA-Brasil), uma organização que reúne várias entidades que atuam na gestão de recursos hídricos em todo Brasil e atua para gerar, sistematizar, analisar e difundir informações das práticas de governança das águas pelos atores e instâncias. O tema será “Governança das Águas”. Recentemente o OGA-Brasil lançou o Protocolo que objetiva tornar mais precisas e transparentes as medidas tomadas pelas instituições/organismos participantes dos sistemas nacional e estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Brasil. O documento se apresenta como uma ferramenta para facilitar o trabalho dos entes e atores que atuam na gestão das águas, e será debatido no seminário.

Já a Doutora Geomorfologia e Geoecologia e professora do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da UFRJ, Ana Luiza Coelho Netto, que vai falar sobre os riscos geo-hidrológicos, que são os eventos registrados principalmente, nas áreas urbanas onde a intensidade da chuva é um dos principais fatores que desencadeiam enxurradas, inundações e os deslizamentos, eventos que infelizmente já deixaram vítimas em Angra dos Reis.

A terceira palestra será do Doutor em Planejamento Ambiental, David de Andrade Costa, professor do Instituto Federal Fluminense. O tema será enquadramento de corpos d’água, um instrumento de gestão dos comitês de bacias hidrográficas que visa estabelecer o nível de qualidade da água de um corpo hídrico a ser alcançado ou mantido ao longo do tempo, com o objetivo de assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e a diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas.

De acordo com o Plano de Recursos Hídricos do Comitê da Bacia da Ilha Grande, do consumo total, o abastecimento público é o uso consuntivo mais importante, respondendo por 73,5% do total, equivalente a cerca de 4.719.780 litros de água por hora. Em seguida vem o uso industrial com 20% (1.284.194 litros por hora), a aquicultura com 4,8% e a mineração que utiliza cerca de 1,1% do total de água utilizada na RH-I. Essa necessidade traz a responsabilidade de gerir de forma eficiente a água, um bem natural finito.

Toda programação é gratuita e as inscrições já estão abertas. Os interessados devem acessar o link http://bit.ly/30SUXY2. Aos participantes inscritos, será enviado certificados.

Serviço

Evento: BIG Seminário: A Gestão da Água Doce na Bacia da Ilha Grande

Dia 23 de março, às 14 horas

Plataforma Online, evento gratuito