Seminário em Itatiaia vai focar as redes sociais para negócios

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 16:37 horas

Itatiaia- Na próxima quinta-feira (06/10), entre 19h e 22h, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itatiaia vai realizar no Colégio Municipal Reinaldo Maia Souto, o seminário “Transformação Digital”. No evento, o Consultor do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Fábio Medeiros, vai ministrar as palestras “Instagram para Negócios” e “Facebook para Negócios”.

“Na palestra “Instagram para Negócios” será apresentado ao empresário como esta rede social pode dar mais visibilidade aos negócios. O foco do evento será o perfil profissional do Instagram e suas principais ferramentas (Instagram Shopping, Stories, IGTV), as melhores práticas de publicação neste aplicativo, ferramentas de métricas e planejamento de publicações”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Ribeiro Xavier.

Além disso, segundo Xavier, os participantes terão informações sobre as maiores redes sociais no Brasil, como melhorar a performance no Instagram (Bio, destaques, feed, stories, reels, TV, shopping), dicas gerais e de aplicativos, ambientes instagramáveis e tráfego pago. “A idéia é que, após a palestra, os participantes tenham condições de criar um perfil comercial no Instagram e planejar suas publicações, para atrair mais seguidores e aumentar a competitividade de sua empresa”, afirma.

Uma outra palestra, “Facebook para Negócios”, vai abordar como a fanpage da rede social pode apoiar o empreendedor na divulgação do negócio. “O objetivo é enfocar aspectos importantes do Facebook, para que o empresário possa diferenciar o perfil da página empresarial, conhecer as métricas da página, como anunciar no aplicativo e alguns casos de sucesso com o Facebook. Nossa expectativa é que o empreendedor entenda como promover a sua empresa através da rede social”, salienta o Secretário.