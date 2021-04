Seminário Empretec está com as inscrições abertas para o Médio Paraíba

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 07:55 horas

Metodologia da ONU é voltada para o desenvolvimento de características do comportamento empreendedor

Rio- Para os empresários e futuros empreendedores da região Médio Paraíba que desejam aprimorar a capacidade de gerenciamento, melhorar resultados dos negócios e potencializar a visão de oportunidades empresariais no mercado, o Empretec está de volta, e de forma presencial.

Para esclarecer dúvidas e apresentar a metodologia, na próxima segunda (19/4), às 19h, haverá a palestra online “Empretec – o Caminho para o Sucesso”. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pela internet https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/evento/312105816-palestra-online-empretec-o-caminho-para-o-sucesso

“No cenário atual, o desenvolvimento dos comportamentos empreendedores pode ser um fator-chave para o sucesso dos negócios, sejam eles já estabelecidos ou que se pretenda abrir. A palestra focará justamente nesses comportamentos chancelados pela ONU, que são grandes impulsionadores de ideias e estratégias. O caminho do sucesso passa por atitudes e uma delas é buscar conhecimentos e informações sobre o comportamento empreendedor”, destaca Julia Correa, analista do Sebrae Rio.

O Empretec é uma das ferramentas mais importantes de capacitação empresarial disponíveis no país. Isso porque sua metodologia, desenvolvida pela ONU, ajuda o participante a entender seu próprio comportamento ao assumir riscos calculados e a compreender a relação existente entre qualidade, eficiência e êxito empresarial. O método envolve atividades que vão avaliar o planejamento atual da empresa ou a capacidade que o empreendedor tem para solucionar problemas.

Ao decidir participar do Seminário Empretec, é necessário antes realizar uma entrevista, que será online e acontecerão de 26 a 30 de abril, em horário comercial. Este ano, o Sebrae Rio está oferecendo um desconto de 47% no valor do Seminário, ou seja, ao ser aprovado, o participante deverá realizar o pagamento de R$ 960, que pode ser parcelado em até 12x sem juros. O Empretec acontecerá de 10 a 15 de maio, no escritório do Sebrae em Volta Redonda

São 60 horas de capacitação em seis dias de imersão, período em que o participante é desafiado em atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que apontam como um empreendedor de sucesso age, tendo como base nas seguintes características comportamentais: busca de oportunidade e iniciativa; persistência; correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; comprometimento; busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemáticos; persuasão e rede de contatos; independência e autoconfiança.