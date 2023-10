Senac RJ abre capacitação profissional gratuita em Resende

Sul Fluminense – O Senac RJ abre 292 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na capital do Rio, na região metropolitana e no interior do estado, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Há 25 vagas para capacitação na área de decoração, com aulas a partir de 24 de outubro, na unidade de Resende. Os interessados devem se candidatar pelo link http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx.

Programa Senac de Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho, com auxílio-transporte incluso. Para se candidatar às vagas é preciso ter renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados. Serão matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), atendendo os requisitos do curso e do PSG. O regulamento está disponível no portal de inscrição.

Serviço:

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Informações e formas de inscrição: http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx

Senac Resende

Práticas de Jardinagem | Início: 24/10/2023