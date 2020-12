Senac RJ e CRCRJ firmam parceria para oferecer qualificação a profissionais de contabilidade

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 14:26 horas

Iniciativa prevê criação de um espaço educacional conjunto com salas de aula e laboratório

Rio – O Senac RJ e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ) firmaram na quarta-feira, dia 2, protocolo de intenções para a criação de um termo de cooperação técnica, que visa oferecer qualificação aos profissionais da contabilidade e empregados dos escritórios de contabilidade vinculados ao CRCRJ. A aliança estratégica prevê a criação e desenvolvimento de espaço educacional conjunto.

Por meio desse convênio, com previsão de início em 2021, o Senac RJ oferecerá capacitação e atualização permanente a estudantes, profissionais da contabilidade e colaboradores de escritórios contábeis registrados no CRCRJ, bem como a empresários e demais atuantes nas rotinas da gestão administrativa, que representam cerca de 10% do mercado de trabalho do estado do Rio de Janeiro.

– As soluções educacionais advindas do termo de cooperação técnica com o CRCRJ terão a característica própria do Senac RJ de informar e praticar em laboratórios que representam o ambiente real de trabalho. A combinação da experiência das duas instituições garantirá uma formação completa, modular, flexível e digital que hoje ainda é incipiente no contexto educacional e profissional do Rio de Janeiro. Outro diferencial é que os profissionais capacitados recebem uma certificação dupla, do Senac RJ e do CRCRJ – afirmou o diretor Regional do Senac RJ, Sérgio Ribeiro.

A parceria prevê a instalação, no edifício-sede do CRCRJ no centro do Rio de Janeiro, de um ambiente educacional conjunto que terá salas de aula e um Escritório Modelo, laboratório de prática profissional onde os alunos poderão aplicar o que aprenderam. Haverá cursos nas áreas Tributário/fiscal, Departamento Pessoal, Gestão Financeira, Societário e Contabilidade.

Para Samir Nehme, presidente do CRCRJ, a iniciativa vai ao encontro do interesse do conselho de oferecer educação continuada e oportunidades para que os profissionais da contabilidade estejam cada vez mais capacitados, para atuarem como consultores dos empresários.

– É gratificante para o CRCRJ promover qualificação para a categoria. Hoje, o profissional da contabilidade é o maior assessor dos negócios estabelecidos no Brasil. Toda a consultoria que é prestada às empresas, via de regra, se origina do trabalho do contador. Para o CRCRJ, capacitar o contador para um melhor exercício profissional é impactar positivamente a economia do país, porque esse conhecimento refletirá na melhora dos resultados e gestão das empresas, na geração de empregos e arrecadação de impostos. É um ciclo virtuoso, com ganhos para toda a sociedade – celebra Nehme.

O conteúdo dos cursos será desenvolvido em conjunto pelas equipes do Senac RJ e do CRCRJ e a metodologia pedagógica será de responsabilidade da instituição de ensino. Os programas terão dupla certificação: Senac RJ e CRCRJ. Haverá turmas exclusivas para os registrados do CRCRJ e também para o público em geral, em plataformas presencial e online.