Senac RJ realiza consultorias técnicas especializadas para Pequenas e Médias Empresas em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 16:09 horas

Com foco nos segmentos de Hospitalidade, Alimentação Fora do Lar e Varejo, consultorias realizam análise e diagnóstico individual dos negócios em Volta Redonda, a partir de 10 de maio.

Volta Redonda- Com as mudanças na forma de vender serviços e experiências, o cliente tem hoje um relacionamento diferente com o consumo. Para orientar pequenos e médios empresários dos segmentos de Hospitalidade, Alimentação Fora do Lar e Varejo para a sustentabilidade e sucesso nos negócios neste novo mercado, o Senac RJ lança o programa de Consultorias Técnicas Especializadas em Volta Redonda, no dia 10 de maio, terça-feira. As inscrições gratuitas para o evento de lançamento têm vagas limitadas e podem ser feitas até o dia 9/5 em h//ttp:relacionamento.rj.senac.br/forms/index.asp?id=4275.

O lançamento das Consultorias Técnicas Especializadas acontece na sede do Sicomércio Volta Redonda, em uma palestra e oficina com consultores especializados que abordarão as principais técnicas de análise e soluções para as pequenas e médias empresas participantes. A partir do diagnóstico prévio de seus negócios, as empresas terão a oportunidade de aplicar as estratégias de marketing e vendas para os canais digitais com o objetivo de promover o incremento nas vendas e fazer a virada para a transformação digital, uma realidade do mundo pós-pandêmico.

As Consultorias Técnicas Especializadas têm duração de até 32 horas e são capitaneadas por especialistas e instrutores do Senac RJ. Os encontros têm foco na melhoria da performance de vendas, produtividade e lucratividade dos setores de Hospitalidade, Alimentação Fora do Lar e Varejo em Volta Redonda.

Serviço

Lançamento Consultorias Técnicas Especializadas em Volta Redonda

10 de maio, terça-feira, às 9 horas

Local: Sicomércio Volta Redonda – Rua Bernardo Ferraz, 383 – Aterrado

Inscrições em http://relacionamento.rj.senac.br/forms/index.asp?id=4275