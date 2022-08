Senge-VR alerta para tentativa de golpe envolvendo ação do FGTS

Matéria publicada em 4 de agosto de 2022, 19:50 horas

Volta Redonda – O Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge-VR) denunciou que recebeu diversas ligações de associados denunciando uma tentativa de golpe envolvendo um processo judicial referente ao FGTS do sindicato.

— Não sabemos como, mas os golpistas conseguiram os dados das pessoas envolvidas no processo e estão mandando mensagens pelo aplicativo WhatsApp e e-mail dizendo que há decisão favorável, mas que há a necessidade de um depósito antecipado de R$ 4 mil para regularização de certidões, o que é mentira — explicou o presidente do Senge-VR, Fernando Jogaib.

Segundo o Senge, os golpes virtuais estão cada dia mais sofisticados e os bandidos se utilizam de todas as ferramentas possíveis para tentar enganar os usuários oferecendo serviços, produtos e soluções para processos judiciais

A direção do Sindicato alerta que os bandidos estão enviando a cópia de uma decisão, com número da ação e assinatura de um suposto juiz.

— Estão se identificando como administrativo do Sindicato e até mesmo como nossos advogados para solicitar o valor. O golpe é armado com tantos detalhes que impressiona, pois são conseguiram dados dos envolvidos, com o telefone de cada um deles — explicou Jogaib.

A recomendação é que a pessoa que for contatada pelos bandidos, que não faça nenhum depósito e que procure o Senge. “Já fizemos contato com nosso departamento jurídico, publicamos boletim e material em nossas redes sociais apontando o golpe. Qualquer dúvida que apareça, peço que liguem para o Sindicato e busquem informação antes de fazer transferência de valores, pois se trata de estelionato”, finalizou o presidente.

Para contato com o sindicato, os telefones são 24 3343-1606 e 98823-8891.