Senge-VR quer iniciar negociação do PPR com a CSN

Matéria publicada em 22 de novembro de 2021, 12:23 horas

Volta Redonda – O Senge-VR (Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda) quer iniciar as negociações com a CSN sobre o PPR (Programa de Participação nos Resultados), criado como forma de incentivo aos trabalhadores, conforme o crescimento no lucro apurado pelas empresas. A bonificação é paga a partir do cumprimento de metas previamente estabelecidas. O Senge-VR informou que encaminhou diversos ofícios ao departamento de Recursos Humanos da emnpresa solicitando a abertura de negociação sobre metas e critérios para a PPR de 2023. Até o momento sem nenhuma resposta, segundo o sindicato.

-Queremos que a negociação aconteça e que sejam definidas as metas o quanto antes, pois funciona da seguinte forma: as metas de 2022 têm que ser determinadas este ano para que sejam cumpridas no próximo. E em 2023 os funcionários possam receber conforme a apuração. Se isso não for feito pode acontecer, novamente, de os trabalhadores receberem apenas uma bonificação, que pode ficar aquém do PPR e segundo o que a empresa decidir – explicou o presidente do Senge, Fernando Jogaib.

Em boletim recentemente, a entidade alertou para a falta de diálogo com a empresa sobre a discussão de um acordo. “Os engenheiros e engenheiras da CSN já chegaram a receber cinco salários de PPR em apenas um ano, os últimos acordos foram de dois salários, mas com a pandemia a empresa trocou por uma bonificação que, junto com o acordo coletivo, acabou sendo aprovada pelos trabalhadores, mesmo com a orientação do Sindicato para que fosse recusada”, lembrou Jogaib.

Outra movimentação do Senge-VR foi na tentativa de reabrir negociação da cláusula financeira do último acordo coletivo, que tem validade de dois anos. Segundo a entidade, a revisão dos índices seria necessária em função dos resultados apresentados pela CSN, mesmo diante da pandemia.

-Na época da discussão do acordo, estávamos todos no escuro em relação ao que estava por vir e o impacto disso. Tanto que solicitamos à empresa que colocasse no acordo a possibilidade de rediscussão das cláusulas financeiras. Com a aprovação pelos trabalhadores, a CSN não quis retornar a negociação, mesmo apresentando lucro extraordinário e que superou toda expectativa. Este ano, junto com outros sindicatos, fizemos uma campanha para que conseguíssemos essa revisão, inclusive notificamos o Ministério Público do Trabalho (MPT), mas a empresa se negou – ressalta a direção do Senge.