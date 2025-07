Serasa: 35% dos universitários têm dívidas com instituições de ensino

País – Um levantamento realizado pela Serasa, em parceria com a empresa de pesquisa Mindminers, revelou que 35% dos universitários brasileiros possuem dívidas em aberto com instituições de ensino superior. O principal motivo apontado pelos estudantes é o desemprego, mencionado por 22% dos entrevistados. Em seguida, aparecem problemas pessoais ou familiares (13%) e a redução de renda (9%).

O estudo, divulgado neste período de rematrículas, buscou entender o cenário financeiro dos universitários e as razões que os levaram ao endividamento. Entre os entrevistados que estão com débitos, 34% acumulam valores superiores a cinco mensalidades, sendo que 32% das dívidas estão em aberto há mais de dois anos.

Além do débito com as faculdades, muitos estudantes também enfrentam outros compromissos financeiros. Segundo a pesquisa, 62,3% revelaram ter pendências adicionais: 55% devem no cartão de crédito, 36% nas contas básicas (como água e luz) e 32% em empréstimos pessoais.

O impacto vai além do financeiro. Quase metade dos entrevistados (48%) afirma sofrer com ansiedade intensa, insônia ou estresse devido às dívidas. Apenas 6% disseram não sentir qualquer abalo emocional em razão da inadimplência. Ainda, 45% dos universitários relataram que precisaram adiar planos de vida importantes por conta das pendências.

“O peso das dívidas vai muito além do financeiro, afetando o bem-estar e o desempenho dos alunos, dentro e fora da sala de aula. Muitas vezes também, esses débitos acabam adiando planos”, comenta Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira.

Apesar do cenário desafiador, o otimismo ainda está presente: 64% dos estudantes se mostram confiantes em conseguir negociar as dívidas nos próximos dois anos. Além disso, 9 em cada 10 entrevistados consideram importante quitar o débito com a universidade.

“A renegociação surge como uma chance real de recomeçar, especialmente para quem quer retomar os estudos e seguir construindo o próprio futuro neste novo semestre”, completa Thiago.

Campanha de renegociação

Para apoiar os estudantes inadimplentes, a Serasa anunciou a disponibilidade de mais de 7,8 milhões de ofertas de negociação, abrangendo 2,8 milhões de universitários em todo o país. Ao todo, 77 instituições de ensino participam da iniciativa, incluindo nomes como Estácio, Anhanguera e Pravaler. As condições oferecidas incluem descontos de até 95%, possibilidade de parcelamento e outras facilidades como consolidação de boletos.

Situação no Rio de Janeiro

No Estado do Rio de Janeiro, mais de 244 mil estudantes têm dívidas com instituições de ensino superior. Para esse público, a Serasa disponibilizou mais de 654 mil ofertas de negociação, envolvendo 62 instituições locais.

Os estudantes interessados em negociar os débitos podem acessar os canais oficiais da Serasa.