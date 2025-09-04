sexta-feira, 5 setembro 2025
Setembro Verde e Azul discute oportunidades de trabalho para PCDs no Vale do Paraíba

Dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do MTE indicam 42% das vagas reservadas para PCDs ainda estão desocupadas

by alice couto

Volta Redonda – A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), e em parceria com o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro e da Procuradoria do Trabalho de Volta Redonda, realizará no próximo dia 24, das 9h às 12h, um evento na Câmara Municipal sobre inclusão e empregabilidade de Pessoas com Deficiência (PCDs). A ação integra as campanhas Setembro Azul – Mês da Visibilidade da Comunidade Surda –, e Setembro Verde – Mês da Inclusão Social e Respeito às Pessoas com Deficiência –, além de celebrar os quatro anos de criação da SMPD.

As inscrições para o evento começam na próxima segunda-feira (8) e poderão ser realizadas até o momento do evento. A participação é gratuita.

Dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do MTE indicam que 58% das vagas reservadas por lei para PCDs ou reabilitados estão preenchidas, o que representa 587.613 postos. Embora a Lei de Cotas seja um marco para a inclusão, dados indicam que 42% das vagas reservadas ainda estão desocupadas, ressaltando a necessidade de um esforço maior para preenchê-las.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou a importância da mobilização.

“Este evento reforça o compromisso de Volta Redonda com a inclusão e a promoção dos direitos das PCDs. Nosso objetivo é sensibilizar as empresas para a importância de oferecer oportunidades reais de trabalho, garantindo que cada vez mais as pessoas com deficiência possam contribuir para a sociedade em igualdade de condições”, afirmou Uchôa.

A iniciativa representa uma oportunidade para fortalecer a rede de apoio à inclusão social, ampliar as chances de inserção de PCDs no mercado de trabalho.

Link para inscrição: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDOxBBZHTZEJ5n6ML5-4MpVMWmvwBvAekvEXRCDbR76-LAog/closedform.

Desafios e conquistas para um ambiente corporativo mais inclusivo

Segundo os organizadores, empresas de Volta Redonda e de cidades vizinhas – como Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Piraí, Barra do Piraí, Pinheiral e Porto Real – foram convidadas a participar do evento, que tem como objetivo promover a inclusão profissional de pessoas com deficiência. A ação visa, ainda, incentivar a adaptação de espaços corporativos para garantir acessibilidade e igualdade de oportunidades, além de reforçar a importância do cumprimento da cota legal de contratação de PCDs.

O evento contará com a participação de palestrantes especializados e de pessoas com deficiência, que compartilharão suas experiências no mercado de trabalho, abordando tanto os desafios quanto as conquistas em busca de um ambiente corporativo mais inclusivo. Além disso, a SMPD apresentará o Projeto Diploma Cidadão, uma iniciativa que apoia a inserção de pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda no ensino superior, ampliando o acesso à formação acadêmica e fortalecendo as perspectivas de empregabilidade e autonomia.

O evento também terá uma dinâmica voltada para o público com deficiência, incentivando os participantes a atualizarem seus currículos e levá-los no dia do evento.

