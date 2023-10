Setor de serviços mantém alta pela quarta vez seguida no estado

Estado do Rio – A expectativa do setor de serviços continua subindo, segundo pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ). O índice geral de serviços apresentou alta pela quarta vez consecutiva e ficou em 108,8 pontos no trimestre encerrado em outubro, contra 108,4 de julho a setembro. A elevação foi puxada, principalmente, pela situação presente.

O índice de situação presente avançou de 86,8 pontos no trimestre de julho a setembro para 87,9 de agosto a outubro. Já a situação futura apresentou ligeira queda em relação ao trimestre móvel anterior de 122,9 para 122,7 pontos na mais recente pesquisa.

O indicador agregado, que além dos serviços inclui o comércio, mostra que a expectativa dos empresários apresentou elevação mensal no índice geral. A sondagem foi feita com 240 empresários do estado do Rio de Janeiro, entre os dias 03 e 18 de outubro. O indicador em setembro era de 105,1. Agora, em outubro, ficou em 105,7 pontos, puxado pela situação futura.

O índice futuro subiu de 119,9 pontos na sondagem anterior para 121,4 em outubro. Negócio (139,8 em outubro, contra 137,7 em setembro) e a demanda (126,5 pontos em outubro, contra 123,7 em setembro) foram os principais responsáveis pela elevação da expectativa.

A situação presente apresentou novo recuo, de 82,8 pontos na pesquisa anterior para 82,2 na nova sondagem. Em agosto, o índice estava em 85,4 pontos.

Foto: Divulgação/Agência Brasil