Setor industrial de VR contribui para aumento de contratações

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 11:29 horas

Volta Redonda- Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados esta semana pelo Ministério da Economia, o município de Volta Redonda abriu 513 novas vagas de emprego com carteira assinada em março. Os números são resultado de 2.457 admissões e 1.944 demissões.

De acordo com órgão, a indústria foi quem mais gerou novos postos de trabalho em março, com saldo positivo de 259, seguido pelo setor de Serviços 125 e Comércio 78. A Construção Civil também teve saldo positivo no mês, com 52 vagas abertas.

O resultado de março mantém o saldo positivo de empregos de Volta Redonda em 2021 – com 1.268 gerados nos três primeiros meses ano. Em janeiro, foram novas 301 vagas e em fevereiro 454.

Boas notícias

A retomada do setor industrial ganha fôlego com o anúncio feito pela CSN de anunciar abertura de processo para contratações de trabalhadores na Usina Presidente Vargas. Os interessados, segundo a empresa, devem procurar o site www.csn.com.br/oportunidades

O Comércio também vem de uma retomada, após ter passado por momentos turbulentos em 2020. O setor teve o segundo mês seguido de alta de empregos no ano de 2021 em março. Além disso, uma loja âncora de departamento acaba de ser inaugurada no Shopping Park Sul e outra loja de uma grande rede varejista está prestes a abrir as portas na cidade.

A Construção Civil, também um termômetro do mercado de trabalho, deve ganhar fôlego com o anúncio de diversos novos empreendimentos imobiliários.