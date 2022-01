Shopping Park Sul anuncia liquidação relâmpago

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2022, 12:14 horas

Descontos chegam a 70%

Volta Redonda – O Shopping Park Sul iniciou nesta quinta-feira (06) mais uma edição da Liquidação dos Minipreços, com baixas de preços em produtos específicos e condições de pagamento diferenciadas.

A campanha tem como objetivo tirar dos estoques as peças não vendidas no fim de ano e abrir espaço nas lojas para as novas coleções.

Durante quatro dias os clientes poderão encontrar baixas de preço que chegam a 70%.

Muitas lojas adotaram o 50% de desconto em linhas ou peças selecionadas, outras preferiram o sistema de “leve 3, pague 2” e há lojas com condições de pagamento em até 12 vezes. Assim não tem desculpa para não aproveitar os preços baixos e fazer ótimas compras neste início do ano”, avalia Rodrigo Mattos, coordenador de marketing do empreendimento.

A Liquidação dos Minipreços do Shopping Park Sul vai somente até este domingo (09). O Shopping Park Sul está localizado na Rod.Metalúrgicos, 1.189 – São Geraldo – Volta Redonda-RJ.