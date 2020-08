Shopping Park Sul estende horário de funcionamento

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 18:00 horas

Mudança está ligada ao aumento no fluxo e às vendas para o Dia dos Pais

Volta Redonda – O Shopping Park Sul estenderá em 2 horas seu horário de funcionamento às sextas e sábados a partir do próximo dia 7. A alteração se deve à proximidade do Dia dos Pais e aos recentes resultados positivos verificados pelo empreendimento. No último fim de semana, o shopping registrou um fluxo 18% maior que o registrado em outros fins de semana desde o início da pandemia e as vendas das lojas acompanharam o crescimento.,

O gerente de marketing do Park Sul, Rodrigo Mattos, avalia que o resultado positivo está sim, ligado às vendas para o Dia dos Pais, mas principalmente por uma crescente confiança do cliente. “Nossos clientes veem que estamos seguindo as diretrizes das autoridades públicas, reduzido as vagas de estacionamento e controlando o acesso ao shopping. Aqui no shopping não há aglomerações, o número de clientes em cada loja é limitado, as mesas da Praça de Alimentação estão espaçadas e nossos procedimentos de limpeza foram redobrados”.

Liquidações já começaram

Buscando maior liquidez e acreditando no momento de aquecimento do comércio, os lojistas do Park Sul já começaram suas promoções. O shopping lançou uma campanha em suas redes sociais comunicando baixas de preços que chegam a 60% de desconto. “Ficamos mais de 50 dias fechados, o que inevitavelmente afetou o resultado das lojas. A intenção agora é fazer uma limpa nos estoques e, se tudo correr bem, caminharmos de volta à normalidade, dentro do possível”, disse o gerente de marketing.

O Shopping Park Sul, está funcionando em horário reduzido. De segunda a quinta, das 12h às 20h, sextas e sábados das 12h às 22h e domingos e feriados das 12h às 20h, sendo o período das 12h às 14h facultativo para o funcionamento das lojas.