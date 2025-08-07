Sicomércio oferece cursos gratuitos para varejistas de Volta Redonda

Volta Redonda – O Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio-VR) vai promover, em agosto e setembro, cursos voltados para empreendedores, gestores e colaboradores de empresas. Os temas abordados serão Atendimento ao Cliente, Marketing Digital, Imagem Pessoal e Profissional, além de Finanças. O objetivo é preparar as empresas para as vendas de fim de ano, com foco no Natal. As inscrições já estão abertas pelo link: https://forms.office.com/r/7pDfJ1AVex. A carga horária de cada curso é de quatro horas, com turmas nos turnos da manhã e da noite.

Em agosto, o curso “Atendimento ao Cliente” será oferecido nos dias 19 e 21. Nos dias 26 e 28, será a vez do curso “Imagem Pessoal e Postura Profissional”. Em setembro, acontecem os cursos de “Marketing Digital”, nos dias 2 e 4, e “Finanças”, nos dias 9 e 11. As aulas acontecerão nos seguintes horários: das 7h30 às 9h30, no período da manhã; e das 19h às 21h, à noite.

“O sucesso de um negócio começa com uma equipe bem preparada, e estamos comprometidos em fortalecer o comércio local por meio da capacitação profissional. Por isso, preparamos uma grade de cursos focados no desenvolvimento das equipes, visando essa preparação para o último trimestre do ano, com as vendas para o Dia das Crianças e, principalmente, para as de fim de ano, com foco no Natal”, afirmou Levi de Freitas, presidente do Sicomércio-VR.

A expectativa, segundo ele, é que, entre outubro e dezembro, o movimento no comércio aumente cerca de 30%, tanto no setor de varejo quanto no de gastronomia.

“Já estamos observando um crescimento nas vendas e também na circulação de pessoas. Mas, entre novembro e dezembro, quando o pagamento do 13º salário injeta mais dinheiro na economia, a tendência é esse movimento crescer ainda mais. Estamos com excelentes expectativas e o comércio precisa estar preparado para vender nos pontos físicos e atender também no digital”, acrescentou.