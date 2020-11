Sicomércio prevê que contratações temporárias devem ficar 30% menores do que 2019

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 08:20 horas

Pandemia da Covid-19 é um dos fatores para esta redução

Volta Redonda- Apesar das estimativas do Sindicato do Comércio de Volta Redonda (Sicomércio-VR) apontarem para uma redução de 30% no número de contratações em relação ao ano passado, o Natal como ocorre em todos os anos deve ajudar a movimentar as vendas e reduzir os prejuízos dos comerciantes obtidos durante a pandemia.

Segundo o Sicomércio-VR, devem ser abertas entre novembro e dezembro cerca de 1.500 vagas temporárias, sendo que este número é 30% menor do que as contratações realizadas no mesmo período de 2019.

De acordo com Jerônimo dos Santos, presidente do Sicomércio-VR, a pandemia da Covid-19 é o grande responsável por esta redução, e onde trouxe incertezas para a economia.

O representante do Sicomércio ressalta que as contratações também não suprem nem 40%, segundo a entidade, do número das demissões que chegaram a quase 8 mil no setor durante os meses que os estabelecimentos ficaram fechados.

Para Jerônimo, apesar deste ano ter sido difícil para o setor, o Natal é uma data que ajuda a movimentar as vendas e que deve contribuir para reduzir os prejuízos. “Também é uma boa oportunidade para quem perdeu o emprego conseguir voltar ao mercado de trabalho e para os comerciantes conseguirem recrutar mão de obra qualificada. Torcemos para que as vendas superem as nossas expectativas e muitos dos temporários sejam efetivados e a economia retome o ritmo de crescimento de antes da pandemia”, comentou.

Serviço de recrutamento

Com o objetivo de auxiliar os comerciantes a realizarem uma boa contratação, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) oferece às empresas um serviço de recrutamento e seleção para o comércio tanto de varejo quanto de serviço.

Segundo levantamentos da CDL, a Central de Empregos registrou um aumento de pelo menos 20% no número de vagas cadastradas nos últimos dois meses, já de olho nas oportunidades temporárias.

De acordo com a entidade, isso ocorre porque o fim de ano sempre é um período essencial para os lojistas por conta do Natal e do Ano Novo, período que ajudam a melhoras as vendas, tanto com as confraternizações como também durante a troca de presentes.

Para a instituição, mesmo que este ano, com o distanciamento social, os eventos sejam menores, as pessoas ainda sim vão confraternizar, mesmo que esses encontros sejam em escalas menores, e o presente não vai faltar.

“Num ano atípico como este, as datas festivas são ainda mais importantes para ajudarem no faturamento, depois de um período complicado. Para que os clientes saiam satisfeitos e tenham a melhor experiência, é preciso que sejam atendidos com atenção e eficiência. Para isso, as contratações temporárias ajudam muito para que se tenha um resultado positivo”, afirmou o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.

O presidente da CDL afirmou que até o mês passado, já havia mais de 30 vagas cadastradas na Central de Empregos. Gilson ressaltou que além de preencher as vagas temporárias, essas contratações também podem ser uma boa oportunidade para as empresas descobrirem novos talentos em melhorar o time de atendimento.

A psicóloga Fabiana Inácio, que é especializada em Recursos Humanos, é a responsável por fazer todo o processo. Sobre esse tipo de contratação, ela afirma que é essencial que os lojistas se prepararem com antecedência para que tenham tempo de fazer treinamento e, assim, ter uma maior qualidade. “É necessário que os candidatos também estejam prontos para aproveitar a oportunidade. Estarem abertos para se integrarem aos outros colaboradores, dispostos a ajudar e a entender a cultura da empresa, com conhecimento dos produtos e serviços. Por isso, reforço a importância de pensar na contratação o quanto antes”, completou.

A psicóloga Fabiana lembrou de algumas dicas do perfil que geralmente as empresas esperam conseguir. “Existem algumas coisas básicas que são necessárias para o profissional, mas que é sempre importante lembrar: ser pontual, responsável, comunicativo, proativo, ter disponibilidade, lidar bem com o público. Lembrando sempre que um bom trabalho realizado pode resultar numa contratação efetiva”, disse a psicóloga.

Para cadastrar as vagas ou os currículos é só acessar o site cdlvr.org.br. Mais informações pelo telefone 3344-8050.