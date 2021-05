Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 10:26 horas

Volta Redonda – O Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio-VR) recebe na próxima quinta-feira, 13, às 14h, o caminhão do projeto Mesa Brasil Sesc-RJ, com duas toneladas de alimentos para doação, que serão entregues para entidades, sem fins lucrativos, que prestam assistência social à população. A ação acontece na sede do Sicomércio no Aterrado, prevendo que cada entidade receberá 35 cestas. O objetivo é atender famílias em situação de vulnerabilidade social.

Das 50 toneladas destinadas a 22 municípios do estado, 14 começaram a ser distribuídas na semana passada, e devem beneficiar 26 mil pessoas. Fazem parte da cesta, hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes) oriundos de propriedades rurais que integram o Mesa no Campo. Por meio do projeto, produtores fornecem seus excedentes, alimentos em perfeito estado e com alto valor nutritivo, mas pouco aproveitamento comercial, ao Mesa Brasil Sesc RJ.

O programa, por sua vez, os repassa para entidades sócio assistenciais que fazem a distribuição ao público final. A ação integra a campanha Rio de Mãos Dadas, conjunto de iniciativas do Sistema Fecomércio-RJ (Sesc RJ e Senac RJ) que visam envolver as pessoas em um clima de positividade e esperança em 2021.

Para o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo dos Santos, a chegada do projeto a Volta Redonda mostra a preocupação do Sistema Fecomércio-RJ com o interior, trazendo esse apoio para as famílias que estão necessitando também na região. “Ficamos felizes de ser o ponto de apoio para distribuição dessas duas toneladas de alimentos, que serão entregues como cestas para essas entidades que, com certeza, farão chegar a quem mais precisa, principalmente, neste momento de pandemia, quando muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras “, acrescentou.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, essa agenda de distribuição de alimentos tem como objetivo fazer frente ao cenário que o país está vivendo nesses primeiros meses do ano. “Além da queda nas doações recebidas por ONGs e outras entidades, há um crescimento no número de pessoas que perderam suas fontes de renda por conta do recrudescimento da pandemia da Covid-19 e as medidas restritivas adotadas para conter a propagação do vírus.

O Sistema Fecomércio RJ, por meio do programa Mesa Brasil Sesc RJ, tem o compromisso de ajudar essas pessoas, muitas delas trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio-RJ.

Retomada

Além das doações, a campanha Rio de Mãos Dadas engloba uma série de ações, com participação dos setores público e privado, para incentivar a retomada da confiança dos fluminenses depois do impacto da pandemia de Covid-19. Ao longo do ano, estão previstas iniciativas como intervenções urbanas, exposições itinerantes, maratonas virtuais, iniciativas voltadas para empresários, cursos adaptados ao “novo normal”, entre outras.

A campanha é simbolizada por esculturas em formato de mãos que se unem, representando a esperança da retomada de contatos, planos e afetos. Com 2 metros de altura e personalizadas por dez artistas, as obras foram expostas em vários pontos da capital do Rio de Janeiro e depois seguirão para o interior do estado.

Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc RJ atua no combate à fome e ao desperdício, recolhendo doações de alimentos não perecíveis e in natura de empresas e organizações e os distribuindo a instituições sociais cadastradas, como creches, abrigos, asilos, etc. Além disso, orienta os cozinheiros dessas entidades a aproveitarem integralmente os alimentos, utilizando de forma criativa e saborosa partes que tradicionalmente são descartadas. O programa atua ainda em situações de calamidade, como desastres naturais. Só em 2020, o programa distribuiu 2,1 mil toneladas em 49 municípios do estado.

Agenda

13/05 – Volta Redonda

18/05 – Barra Mansa

19/05 – Três Rios

20/05 – Angra dos Reis

25/05 – Valença

26/05 – Barra do Piraí