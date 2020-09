Sicomércio-VR oferece serviço de orientação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 15:31 horas

Volta Redonda – O Sindicato do Comércio de Volta Redonda (Sicomércio-VR) está oferecendo um novo serviço aos lojistas, o de orientação jurídica e administrativa para a implantação e cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor desde o dia 18/09. A lei, sancionada em agosto de 2018, estabelece normas para o uso, armazenamento, compartilhamento e tratamento de dados pessoais. Todas as empresas precisam se adequar ao regulamento até agosto de 2021, data em que a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) começa a fiscalização.

– A Lei Geral de Proteção e Dados é uma atualização histórica no Brasil. Ela eleva o patamar de legislação, comparando-se a outros países desenvolvidos como o Estados Unidos e outros países da Europa. A legislação, que deve ser instituída por todas as empresas, afeta a sociedade também em geral. Isso reforça a importância de se adequar a ela – afirma o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo Santos.

A legislação aplica-se a qualquer setor da economia e tem como objetivo central impedir que dados pessoais sejam indevidamente utilizados, especialmente no meio digital. Sendo assim, consequentemente, afetará o dia a dia dos comerciantes. Considerando a situação, o Sicomércio-VR já está trabalhando para dar suporte ao setor de comércio de bens e serviços na cidade.

O apoio do Sindicato busca como principal foco os micro, pequenos e médios empreendedores do setor empresarial. Entende-se, inicialmente, que as grandes empresas já iniciaram a adequação à nova lei e têm mais condições de se regularizar de forma autônoma. “No entanto, a entidade está aberta e à disposição para esclarecimento e orientação a todos os setores do comércio de bens e serviços”.

Para orientações, basta entrar em contato com o Sicomércio-VR pelos telefones (24) 3347-1330 e 3347-4570 ou pelo e-mail (sicomerciovr@sicomerciovr.com.br).