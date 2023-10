Sicoob Credirochas doa R$100 mil para projetos sociais da região

Sul Fluminense – O Sicoob Central ES divulgou, no mês de junho, os resultados do 5º Edital de Projetos Sociais. Foram selecionados para receber o investimento pelo Sicoob Credirochas no estado do Rio de Janeiro: Santo Antônio de Pádua, Volta Redonda (APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e APADEFI – Associação de Pais e Amigos Deficientes Físicos de Volta Redonda) e Petrópolis, com mais de R$ 100 mil investidos no estado. A iniciativa é um compromisso do Sicoob Credirochas para impulsionar o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades locais por meio de ações sociais estratégicas.

O Sicoob Credirochas, que atua no estado do Rio, direcionará recursos para projetos no estado.

O presidente do Sicoob Credirochas, Tales Pena Machado, destaca que a cooperativa destinará mais de R$ 280 mil para apoiar esses projetos. “Essas iniciativas se destacaram por apresentar abordagens inovadoras na resolução de desafios sociais e contribuir para o progresso das comunidades em que estão inseridas. Estamos mais que felizes por todos os projetos escolhidos. Essas propostas desempenham um papel crucial no avanço territorial e no aprimoramento da trama social das comunidades. Nos sentimos honrados em fazer parte dessa jornada de mudança”, disse.

Os recursos são do Fundo de Investimento Social (FIS) da cooperativa, composto por 2% (conforme aprovado em última assembleia) do resultado contabilizado.

Volta Redonda: Apae e Apadefi

Em Volta Redonda, os investimentos na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) foram para nobreak, óculos de realidade virtual e computadores para a sala de informática dos assistidos. Já na Associação de Pais e Amigos Deficientes Físicos (APADEFI) os recursos foram direcionados para a sala de comunicação, com computadores adaptados, para assistidos com problemas cognitivos e físicos. O presidente da Apae, Mario Vitor Lopes, destacou a importância do apoio da cooperativa:

“A parceria firmada entre a APAE de Volta Redonda e o Sicoob Credirochas, através do 5º Edital Social, evidencia o forte compromisso e dedicação para com os portadores de deficiências intelectuais. Essa iniciativa, em consonância com o 7º princípio cooperativista, que ressalta o interesse pela comunidade, reforça o propósito de ambas as instituições em promover o bem-estar e a inclusão social”, afirmou Netto.

