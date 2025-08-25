Sider Shopping realiza Feirão de Empregos

Volta Redonda – O Sider Shopping promove, no próximo sábado (30), um Feirão de Empregos no segundo piso, das 9h às 14h. A ação conta com a participação de mais de 20 lojas os segmentos de moda, alimentação e serviços, oferecendo mais de 70 oportunidades de trabalho.

As vagas são para diferentes níveis e funções, incluindo gerente, vendedor, operador de caixa, estoquista, auxiliar de limpeza, operador de loja e até costureira/alfaiate. Um dos destaques é a loja Di Gaspi, que, sozinha, disponibiliza 43 vagas para contratação imediata.

“O Feirão de Empregos é uma excelente oportunidade tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem deseja se recolocar no mercado de trabalho. Nossa proposta é conectar os talentos da cidade com as necessidades das lojas, incentivando o desenvolvimento econômico da região Sul Fluminense”, disse Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping.

Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais, currículo impresso e disposição para participar de entrevistas e processos seletivos que ocorrerão ao longo do evento.