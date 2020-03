Sider Shopping reduz horário de funcionamento

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 17:43 horas

Volta Redonda – A administração do Sider Shopping informou que, a partir de 18/03/2020, o horário de funcionamento do Sider Shopping será reduzido temporariamente. Segundo nota emitida pelo centro comercial, “esse é o horário que será praticado pela imensa maioria dos shoppings do eixo Rio/São Paulo”. Além da redução do horário, outras medidas já foram implementadas, como a instalação de 25 pontos de álcool em gel nos sanitários, corredores, além da intensificação da limpeza e sanitização de elevadores, escadas rolantes, mesas da praça, etc., entre outras, conforme orientações das autoridades governamentais de saúde.

Horário reduzido temporariamente:

Segunda a Sábado:

Lojas e Quiosques: 12h às 20h

Praça de Alimentação: 12h às 20h

Domingo e feriados:

Lojas e Quiosques: 14h às 20h

Praça de Alimentação: 12h às 20h