Silvio Campos diz que CSN estudou demitir dois mil e sindicato conseguiu segurar empregos até negociação da PPR acabar

Matéria publicada em 5 de Maio de 2020, 21:52 horas

Volta Redonda – A direção do Sindicato dos Metalúrgicos se reuniu com a presidência da CSN, nesta terça-feira (5), em São Paulo, para discutir o pagamento do PPR, a data-base dos metalúrgicos e o boato de que haveria duas mil demissões na empresa. Segundo o sindicato, a empresa chegou a confirmar essa possibilidade de demissões em função da paralisação no Alto-Forno 2, a partir do dia 15/5, pelo contingenciamento na produção. Procurada, a assessoria de Imprensa da CSN afirmou que não vai comentar o assunto.

O sindicato afirma que conseguiu reverter as demissões, pelo menos no período das negociações do PPR.

Ainda segundo o sindicato, a discussão sobre o pagamento do PPR não avançou, já que a empresa afirma estar bastante comprometida pelo quadro de crise e instabilidade econômica, com a queda nas vendas causado pela pandemia do coronavírus.

As negociações serão retomadas na próxima reunião, que está marcada para o dia 18 de maio.