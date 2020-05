Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 12:46 horas

Barra Mansa – Em nota enviada à Imprensa o Sindicato do Comércio Varejista de Barra Mansa, Quatis e Rio Claro considerou que as aglomerações nas principais vias da cidade são geradas pelas agências bancárias, por conta do pagamento do auxílio emergencial.

De acordo com a nota, o comércio, mesmo com as portas abertas em períodos curtos e alternados, está com suas atividades muito reduzidas.