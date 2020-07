Sindicato de Rodoviários de Angra dos Reis pede flexibilização de linhas para proteger empregos

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 15:12 horas

Angra dos Reis – O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Angra dos Reis, Marcelo Barbosa, solicitou com urgência, na terça-feira, 21, uma reunião com o prefeito Fernando Jordão (MDB). Marcelo e a diretoria sindical cobraram da prefeitura um solução imediata para a preservação dos empregos dos trabalhadores rodoviários da empresa de ônibus Costa Verde,

– Nosso objeto é evitar a demissão em massa, caso não sejam flexibilizados novos horários nas linhas da Costa Verde. Hoje, saio desse encontro mais tranquilo, pois de imediato evitaremos cerca de 30 demissões. O prefeito nos prometeu emitir um decreto na próxima sexta, 24, abrindo novos horários – esclareceu Marcelo.

Para o diretor financeiro do Sindicato dos Rodoviários, Carlos Magno Igidio, o Maguinho, “o novo decreto do prefeito deverá viabilizar mais cinco novos horários, o que garantirá a estabilidade dos motoristas na empresa”.

– Não são apenas 30 funcionários, mas envolvem famílias, crianças e idosos que dependem desses empregos para viverem, principalmente em meio a essa crise. Um alívio para todos nós – desabafou Chapinha, presente à reunião.

A reunião ocorreu no Centro de Estudos Ambientais (CEA) e contou também com a presença do Secretário de Governo Marcus Vinícius e de outros representantes do governo municipal.