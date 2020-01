Sindicato dos Bancários do Sul Fluminense abre inscrição para curso CPA 10

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2020, 16:13 horas

Certificação é exigida pelas instituições financeiras; público do curso é formado por profissionais que atuam ou desejam atuar na distribuição de produtos de investimento em agências bancárias ou plataformas de atendimento

Sul Fluminense- O Sindicato dos Bancários do Sul Fluminense inicia 2020 oferecendo uma nova edição do Curso Preparatório para Certificação do Mercado Financeiro, a CPA 10 – Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais). Os interessados já podem efetuar as inscrições através dos telefones: (24) 3323-2500 ou 3323-2848.

A CPA 10 é destinada a quem trabalha ou deseja trabalhar com a prospecção ou a venda de produtos de investimento diretamente para o público. Podem ser funcionários de bancos, plataformas de atendimento, instituições financeiras e autarquias ou órgãos públicos. Estudantes também podem se certificar. A certificação é uma exigência das instituições financeiras.

O curso será ministrado pela mestre em economia pela UERJ e bacharel em economia pela IBMEC-RJ, Paloma de Lavor, nos dias 1º e 15 de fevereiro, de 9h às 17h, no auditório da entidade sindical, localizado na Rua Rio Branco, 107/301, Centro, Barra Mansa. Seu objetivo é possibilitar ao bancário qualificação e formação, com foco nas oportunidades profissionais e sempre em consonância com as exigências do mercado de trabalho.

O investimento para bancários sindicalizados é de R$ 290 e para não sindicalizados é de R$ 490. O valor pode ser parcelado no cartão de crédito em até três vezes.