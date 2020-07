Sindicato dos Metalúrgicos tenta PPR para funcionários demitidos pela CSN

Matéria publicada em 21 de julho de 2020, 12:04 horas

Volta Redonda – O Sindicato dos Metalúrgicos afirmou que segue em negociações com a direção da CSN, em busca do pagamento do Programa de Participação dos Resultados (PPR) para ex-empregados demitidos recentemente. O sindicato apontou que a CSN estaria em busca de uma linha de financiamento no Banco do Brasil para fazer o pagamento. “Acreditamos que em breve teremos uma resposta final sobre o assunto. Espero uma resposta positiva”, disse o presidente, Silvio Campos

Nesta quarta-feira, dia 22, completa um mês que as negociações específicas sobre o caso dos demitidos teve início. No mês passado, Silvio Campos teve uma videoconferência com o presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, para defender o pagamento do PPR (Programa de Participação nos Resultados) para os ex-empregados que trabalharam durante o ano de 2019. “Nossa PPR está fazendo muita falta, ainda mais com esta pandemia. Estamos ainda aguardando um parecer do sindicato sobre o assunto. Nós trabalhamos todo o ano de 2019 e temos esse direito”, disse um metalúrgico em contato com o DIÁRIO DO VALE.

O valor a ser pago corresponde a 40% do Target para todos trabalhadores até o cargo de supervisor (1 salário). A primeira parcela de 50% seria paga até cinco dias úteis após aprovação do acordo coletivo, o que não teria ocorrido para os demitidos. A segunda parcela de 50%, está programada até o pagamento de setembro/2020.

Aos cargos de liderança, acima de supervisor, 40% do Target (1 salário). A primeira parcela de 40% a ser paga até cinco dias úteis após aprovação. Segunda parcela de 30%, até o pagamento de setembro/2020. E a terceira parcela de 30% até o pagamento de dez./2020.