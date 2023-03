Sindicato dos Vigilantes se junta à campanha unificada da CSN - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de março de 2023, 17:48 horas

Volta Redonda – A novidade no primeiro dia do seminário que o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense está promovendo em sua sede, em Volta Redonda, para definir a campanha salarial unificada de 2023 é a adesão do Sindicato dos Vigilantes do Sul Fluminense.

A entidade se uniu aos sindicatos dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, dos Engenheiros de Volta Redonda e do Rio, Metabase, de Congonhas e dos Portuários do Rio, que representa os empregados do Sepetiba Tecon, .

Valéria Martins, a presidente do Sindicato dos Vigilantes, explicou que se junto ao grupo porque a CSN sempre aplicava para a categoria as mesmas cláusulas dos acordos feitos com os metalúrgicos.

– Assim (participando da negociação unificada), os vigilantes também serão ouvidos – disse Valéria.

Na tarde deste sábado (18), estão começando as discussões sobre as propostas a serem apresentadas, que serão definidas no domingo (19). A intenção é apresentar um núcleo comum de propostas, com as categorias discutindo separadamente os itens que são específicos de cada uma.

Uma das reivindicações que tem grandes chances de ser apresentada é o retorno da antiga operadora do plano de saúde da empresa.