Sinduscon-SF pede mediação do Ministério do Trabalho após reunião nesta sexta-feira

Volta Redonda – A reunião desta sexta-feira (18) entre os sindicatos patronal e de trabalhadores da construção civil terminou sem acordo. Com isso, continua programada a greve para a próxima terça-feira (22), mas o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Sul Fluminense (Sinduscon-SF), que representa as empresas, pediu uma mediação no Ministério do Trabalho. A data do encontro ainda não foi marcada.

Já o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil do Sul Fluminense manteve a convocação de uma assembleia geral nesta segunda-feira (21) às 17h30min, em primeira convocação, e ás 18 horas, em segunda votação, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Nessa assembleia, serão discutidos os detalhes para a greve dos trabalhadores da construção civil, que está marcada para começar às 7 horas de terça-feira (22). Mais de cinco mil integrantes da categoria devem participar do movimento.

Antes de decidirem pela greve, em assembleia realizada no dia 16 de agosto, os trabalhadores já haviam rejeitado, em assembleia realizada no dia 9 de agosto, uma proposta apresentada pelas empresas. A oferta previa 4% de reajuste salarial (em julho), R$ 400 na cesta básica a partir de agosto e R$ 500 a partir de novembro.

A reivindicação da categoria é de 10% de reajuste salarial, aumento de 100% na cesta básica (R$ 700,00), um salário base de multa da PLR (até R$ 3.000,00), desconto de somente 1% no vale-transporte, adicional de horas extras de 70% nas duas primeiras horas, de segunda a sábado, e de 100% nas horas seguintes. A categoria também reivindica plano de saúde para todos os trabalhadores que prestam serviços dentro das indústrias.

