Sine de Barra do Piraí tem 25 vagas de auxiliar de linha de produção

Barra do Piraí – A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibilizou, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), 25 vagas de auxiliar de linha de produção em Barra do Piraí esta semana. Segundo o Sine, as oportunidades não exigem experiência, nem escolaridade. Para se candidatar, é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Brasilata abre Programa de Estágio com vagas afirmativas para mulheres

Barra do Piraí – A Brasilata, uma das maiores fabricantes de embalagens, referência na produção de embalagens metálicas no país, comprometida em promover a diversidade e inclusão acaba de anunciar o Programa de Estágio 2024 com todas as vagas afirmativas para mulheres. A iniciativa faz parte do compromisso da organização de contribuir com a sociedade mais diversa, inclusiva e igualitária. Ao todo, são mais de 15 vagas distribuídas entre as unidades localizadas em Jundiaí (SP), Rio Verde (GO), Estrela (RS), Barra do Piraí (RJ) e Recife (PE). As inscrições vão até dezembro e a previsão é de que as estagiárias comecem em fevereiro de 2024. Atualmente, cerca de 30% da força de trabalho na Brasilata é formada por mulheres. A meta da empresa é alcançar 40% até 2030.