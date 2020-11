SINE de Resende oferece vagas de emprego para nove profissões

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 13:59 horas

Resende – O Sistema Nacional de Emprego (SINE) está disponibilizando vagas para nove profissões, em Resende. A divulgação foi feita pela prefeitura nas redes sociais, nesta semana. As vagas são para cargos de chefe de cozinha executivo, encarregado de restaurante e encarregado de salão, gerente geral, mecânico de automóveis, motorista, promotor de venda, técnico de enfermagem e vendedora.

Os interessados pelas vagas devem levar o currículo atualizado com RG, CPF, carteira de trabalho, cartão do PIS e comprovante de residência no SINE Resende, situado na Rua Guilhot Rodrigues, 257, no bairro Campos Elíseos.

Para evitar aglomerações, o SINE também está recebendo currículos via e-mail. Interessados podem mandar para sineresendevagas@gmail.com. É necessário que especifique a vaga a qual deseja concorrer no campo “assunto do e-mail”. O candidato precisa colocar seu CPF no corpo do e-mail.

O encaminhamento do currículo só é feito quando o cadastro do SINE estiver dentro do perfil solicitado pelo empregador. Para mais informações entrar em contato com o SINE pelo telefone 3360-6238.