Sine divulga 100 oportunidades de trabalho em Valença e Vassouras

Estado do Rio – O Governo do Estado anunciou, nesta semana, 100 oportunidades de trabalho formal para as cidades de Valença e Vassouras, no Médio Paraíba. As vagas foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e têm remuneração média de um salário mínimo.

Além da região, o Estado divulgou um total de 2.620 oportunidades, distribuídas entre empregos com carteira assinada, estágios e vagas para jovem aprendiz. Do total, 1.089 posições são de emprego formal, espalhadas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para estágio e jovem aprendiz, há 1.531 vagas abertas em parceria com a Fundação Mudes e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Segundo o Observatório do Trabalho do Governo do Estado, a maioria das vagas disponíveis é para o setor de Serviços (72,7%), seguida pelo Comércio (27,3%). Mais da metade das oportunidades exige Ensino Médio completo, e em 59% delas é solicitado experiência prévia.

Para se candidatar às vagas de Valença, Vassouras ou outras cidades do Estado, é necessário comparecer a uma unidade do Sine com documentos de identificação, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e o detalhamento das vagas podem ser consultados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Estudantes e jovens também encontram oportunidades em estágios e programas de jovem aprendiz. Nesta semana, a Fundação Mudes oferece 271 vagas e o CIEE, 1.260. As inscrições podem ser feitas pelos sites www.mudes.org.br e www.ciee.org.br.