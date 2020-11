Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro finaliza exercício de resposta à emergência na INB Resende

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 19:38 horas

Resende – A Fábrica de Combustível Nuclear (FCN) da Indústrias Nucleares do Brasil finalizou nesta quinta-feira (19), em Resende, o exercício parcial de resposta à emergência e segurança física nuclear supervisionado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), Órgão Central do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (Sipron). A atividade foi iniciada na terça-feira, dia 17, na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e contou com a participação do presidente da INB, Carlos Freire Moreira; do secretário de Coordenação de Sistemas do GSI, contra-almirante Carlos André Coronha Macedo e do diretor do Departamento de Coordenação do Sipron, capitão de Mar e Guerra Márcio Gonçalves Taveira.

Na quarta-feira, dia 18, foi realizado um simulado entre os diversos órgãos participantes do Comitê de Planejamento de Resposta a Situações de Emergência Nuclear no município de Resende (Copren/RES). Nesta edição, o exercício contou ainda com a participação de diversas instituições de segurança pública.

O treinamento é realizado anualmente e em 2020 contou com algumas particularidades devido à pandemia de Covid-19. A atividade foi realizada de modos presencial e remoto, através de videoconferência. Parte dos representantes das instituições ficou reunida na Aman interagindo com a equipe da INB. O cenário deste ano simulou incêndio, ataque cibernético e sobrevoo e queda de drones nas instalações da fábrica e redondezas.

O diretor do Departamento de Coordenação do Sipron ressaltou a necessidade de trabalhar os pontos fracos identificados neste intervalo de um ano até o próximo evento. Taveira destacou ainda a importância de a comunicação entre o órgão e a INB permanecerem ativos mesmo após o exercício. “Se em algum momento houver a necessidade de apoio externo, o Sipron deve ser acionado preventivamente. Em todo evento que a FCN enfrentar é necessário que o Sipron seja comunicado”, disse.

O superintendente de Produção do Combustível (SUPRO.N), Marcelo Sobral, que atuou como Coordenador Geral de Emergência da INB (CGE) durante o evento, destacou o sucesso da atividade com a participação das instituições. “Em um exercício deste vulto podemos ver como os órgãos externos são fundamentais para que possamos cumprir nossa missão e chegarmos ao nosso objetivo que é tentar melhorar nossas ações para garantia da segurança”, disse.

O presidente da INB afirmou que exercícios como estes demonstram a capacidade de resposta do grupo envolvido e oferecem à INB tranquilidade para realização do trabalho. “Isso demonstra à comunidade que a INB está exercendo seu trabalho de forma correta, perfeitamente monitorada por um Sistema de Proteção ao Programa Nuclear. E mostra para o país de forma clara que, fazemos não só o uso pacífico, mas também cuidadoso da energia nuclear”, explicou Freire.

Participaram do evento cerca de 50 instituições dos níveis nacional, estadual e local, entre elas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o Ministério da Defesa, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Defesa Civil Municipal de Resende e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).