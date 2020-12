Sistema Nacional de Empregos está com vagas abertas em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 15:51 horas

No segmento de mercado, há vagas para preenchimento urgente

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda, por meio do Na Hora e através do Sistema Nacional de Empregos (Sine), está com diversas vagas de emprego abertas. No segmento de mercado, há vagas para preenchimento urgente. O salário será informado na entrevista e os candidatos terão também auxílio refeição, vale transporte e seguro de vida.

As vagas são para açougueiro, auxiliar de açougue, cozinheiro, auxiliar de cozinha, manipulador de alimentos, padeiro, auxiliar de padaria, sub-encarregado, operador de loja, fiscal de loja, operador de caixa, conferente de loja e estoquista. Os interessados devem encaminhar currículo para (rh.resende@gruposeres.com.br).

Também há uma vaga de coordenador de fast food. Para concorrer, o candidato deve enviar o currículo para o e-mail (divulgacao1@qualitarh.com), mencionando o nome da vaga no assunto. Entre as atribuições estão a de gerenciar produtos, pessoas e equipamentos, controlar os resultados do restaurante, assegurar o cumprimento das exigências da segurança alimentar, dentre outras.

Há ainda vagas para lubrificador de automóveis, motorista (D), vendedor, serralheiro, ajudante de serralheiro e vendedor de seguros. Para essas vagas os interessados devem cadastrar seu currículo no Na Hora, que fica na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro.

Quem quiser informações sobre outras vagas de emprego pode ligar para o Na Hora, no telefone (24) 3346-6207 ou comparecer à unidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.