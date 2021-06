Site incentiva vendas de artesãos de Pinheiral

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 08:15 horas

Pinheiral – O catálogo virtual em formato de site estará disponível com mostra de produção de artesãos, através do link www.artesanatodepinheiral.com.br. A iniciativa, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (SEMECULT), foi possível graças aos recursos fornecidos pela Lei Aldir Blanc. O projeto tem capacidade de cadastro para até mil produtos.

No site os artesãos terão seu espaço para exibição e contato direto para a venda do seu produto com visibilidade pela internet. A ideia surgiu do conselho de cultura, tendo em vista, a demanda do mapeamento cultural e a característica da cidade para o artesanato. De acordo com Silvio Nogueira, assessor cultural e presidente do Conselho Municipal de Cultura, através do site serão beneficiados até 100 artesãos.

“Temos alguns pontos fortes e o artesanato da cidade é um deles. Com a “Lei Aldir Blanc” e a parceria do Conselho Municipal de Cultura conseguimos inserir um edital para a criação do site do Artesanato de Pinheiral, onde iremos beneficiar até 100 artesãos da cidade. É uma vitória para nossa cidade e para os nossos artesãos que terão seus produtos expostos na internet para o mundo todo”, concluiu.

De acordo com Tânia Amorim, diretora da SEMECULT, a realização do site era um sonho das artesãs e artesãos da cidade.

“Um dos sonhos do nosso grupo de artesãos sempre foi ter uma página direcionada a eles com a venda de seus produtos, e hoje estamos realizando este sonho. Construir uma página de vendas on-line neste momento de pandemia é um ganho muito grande, pois precisamos fomentar a venda e fazer o giro de capital neste grupo. A partir de agora, cada uma terá sua página personalizada, efetuando as vendas por conta própria. Esperamos que todas tenham muito sucesso, pois o site estará sempre em manutenção, com produtos novos e atualizados. Desejamos que essa nova caminhada seja de total sucesso!”, declarou. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (24) 3356-0263.