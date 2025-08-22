Sul Fluminense deve receber R$ 13,1 bilhões em investimentos até 2027

Sul Fluminense – A região Sul Fluminense deve receber cerca de R$ 13,1 bilhões em investimentos até 2027. Os dados fazem parte do Panorama dos Investimentos do Estado do Rio de Janeiro, estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

No total, os investimentos públicos e privados previstos para o estado podem alcançar R$ 534 bilhões até 2027, sendo R$ 336 bilhões em projetos em andamento e R$ 198 bilhões em potencial. O levantamento reúne mais de mil iniciativas mapeadas, com recortes por setores e regiões.

Na indústria de transformação, o Sul Fluminense concentra R$ 9,8 bilhões em aportes da iniciativa privada. Em Resende, a Volkswagen e a Nissan realizam ampliações e modernizações em suas fábricas, enquanto em Barra Mansa a ArcelorMittal segue com investimentos. Em Porto Real, a Stellantis mantém novos projetos, e em Volta Redonda a CSN aplica recursos na modernização da Usina Presidente Vargas.

Na área de energia, o destaque é o programa de extensão da vida útil da Usina Nuclear de Angra 1, em Angra dos Reis, que prevê R$ 1,8 bilhão em investimentos para reforçar a segurança energética nacional.

Segundo a Firjan, o maior volume de investimentos em andamento no estado é do setor de energia, que soma R$ 267,8 bilhões, puxado pelo mercado de petróleo e gás natural, com projetos de empresas como Petrobras, Shell e Equinor.

Outros setores também têm grande participação. A infraestrutura reúne R$ 24,5 bilhões, com obras em concessões rodoviárias, ferroviárias e portuárias. Na indústria de transformação, além da cadeia automotiva e siderúrgica, o destaque é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha (Prosub), que envolve a construção de quatro submarinos convencionais e um de propulsão nuclear. Já em desenvolvimento urbano, os investimentos somam R$ 15,3 bilhões, em especial os ligados ao saneamento após a concessão da Cedae.

“Estamos entregando um panorama completo dos recursos alocados em mais de mil investimentos. É mais uma contribuição que estamos dando para o planejamento e o desenvolvimento do nosso estado. Porém, temos que acompanhar a possibilidade de redução dos incentivos fiscais, conforme proposto pelo governo do estado, porque nesse caso ficaremos em desvantagem competitiva em relação aos outros estados e os investimentos e o desenvolvimento estarão ameaçados”, destacou o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.

O Panorama dos Investimentos está disponível no Observatório Firjan: https://observatorio.firjan.com.br/inteligencia-competitiva/panorama-dos-investimentos-no-estado-do-rio-de-janeiro-2025-2027.