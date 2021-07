Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 08:51 horas

Cerca de 2 mil empreendedores foram atendidos com as linhas de financiamento da AgeRio

Rio – O programa SuperaRJ alcançou, nesta segunda-feira (19), a marca de mais de R$ 25 milhões em créditos concedidos a cerca de 2 mil micro e pequenos empresários. A AgeRio (Agência Estadual de Fomento) liberou os financiamentos para microempreendedores individuais, autônomos e profissionais informais; e para micro e pequenas empresas. No total, o Governo do Estado vai conceder R$ 300 milhões por meio do SuperaRJ nos próximos meses. Entre os principais segmentos já beneficiados

estão: comércio varejista de artigos do vestuário, lanchonetes, restaurantes, manicure/pedicure, cabeleireiro(a), costureiro(a), serviços de organização de feiras e congressos.

– Nossas linhas de créditos atenderam 79 municípios, chegando a todas as regiões do estado. Esse é mais um exemplo de como o empreendedor precisa do apoio do governo no momento da retomada após a crise. Dessa forma, movimentamos a economia, recuperando negócios e fomentando novos empreendimentos – ressaltou o governador Cláudio Castro.

Em todo o Estado do Rio de Janeiro, as 10 cidades fluminenses que mais tiveram contratos aprovados foram Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belford Roxo, Niterói, Nova Friburgo, São João de Meriti, Petrópolis e Cabo Frio.

– Firmamos um compromisso junto ao governador Claudio Castro e estamos conseguindo alcançar as metas estabelecidas. As condições de empréstimo são muito atrativas, juro zero e carência mínima de seis meses, então conseguimos avançar e auxiliar o pequeno e médio empreendedor fluminense a se reerguer – explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah.

Até R$ 50 mil em financiamentos



Os financiamentos atendem a micro e pequenas empresas; cooperativas e associações de pequenos produtores; microempreendedor individual; agricultores familiares; profissionais autônomos, inclusive agentes e produtores culturais; empreendimentos da economia popular solidária; empreendedores sociais, empreendedores que atuam em comunidades e negócios de impacto social.

Microempreendedores Individuais, autônomos e profissionais informais podem solicitar até R$ 5 mil em recursos e micro e pequenas empresas até R$ 50 mil no site www.agerio.com.br.

– A AgeRio está trabalhando incessantemente nessa linha de crédito para os microempreendedores que tanto estão precisando nessa retomada da economia fluminense – afirmou o presidente da AgeRio, André Vila Verde.

Novas inscrições temporariamente suspensas



As novas inscrições para as linhas de crédito do Programa Supera RJ serão temporariamente suspensas a partir desta segunda-feira, 19/07. A medida foi adotada pelo volume de inscrições ter alcançado o orçamento de R$ 300 milhões e para que os que se cadastraram no site da AgeRio tenham os seus pedidos analisados de forma a garantir a qualidade no processo.

Ao todo, foram mais de 40 mil inscrições no site da AgeRio, entre microempreendedores individuais, profissionais autônomos e informais e de micro e pequenas empresas. Todos os profissionais e empreendedores que estejam em busca de informações sobre as novas inscrições devem acompanhar os canais de atendimento e as redes sociais da AgeRio. Já as pessoas que se inscreveram devem

aguardar o contato da Agência para dar prosseguimento à análise do processo.