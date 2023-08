Tarifa de Gás Natural Industrial do interior do Rio é a 2ª mais competitiva do Sudeste

Estado do Rio – Com a ferramenta Calculadora da Tarifa de Distribuição de Gás Natural da Firjan SENAI é possível simular o valor total da fatura de gás do consumidor, conforme o volume de compra do consumidor de cada segmento. No estado do Rio de Janeiro, a última deliberação da Agência Reguladora Estadual apontou redução no preço final do energético ao consumidor.

A calculadora foi atualizada com os preços vigentes em cada estado. Lançada no fim de 2022, a nova versão traz dados dos reajustes tarifários até o fim do primeiro semestre de 2023.

Em julho desse ano, a Petrobras anunciou nova redução média de 7,1% nos preços de comercialização do gás natural às distribuidoras, que entraram em vigor a partir de 1° de agosto. Com os reajustes trimestrais, o acumulado no ano já alcança aproximadamente 25% de queda nos preços de venda dos contratos entre a fornecedora e as distribuidoras.

Esses ajustes são repassados às distribuidoras de gás canalizado estaduais, que devem repassar e alterar suas tarifas para os segmentos residencial, comercial, industrial e Gás Natural Veicular (GNV). No Rio de Janeiro, o consumidor do interior do estado contou com uma redução média de 4,1% na tarifa da CEG Rio, enquanto a região metropolitana atendida pela CEG teve redução média de 2,5% no custo do gás no mês de agosto.

Utilizando como base um consumidor industrial com 10 mil m³/dia de demanda, na comparação dessa nova tabela com a vigente entre maio e julho, a redução na tarifa média de gás natural na CEG e CEG Rio foi de 4% e 5%, respectivamente. Nesse cenário, o interior do Rio de Janeiro segue com a segunda tarifa mais competitiva na região Sudeste, enquanto a Região Metropolitana do Rio fica com a quinta posição.

A Comgás, na Região Metropolitana de São Paulo, segue com a tarifa mais competitiva na região Sudeste. A ESGás, no Espírito Santo, fica na terceira colocação, seguida pela Gasmig, em Minas Gerais, na quarta posição. Outras concessionárias de São Paulo, Naturgy São Paulo Sul e GasBrasiliano, ficaram respectivamente na sexta e sétima posições.

Além da comparação para a região Sudeste, no caso do consumidor industrial com 10 mil m³/dia de demanda, é possível comparar também com outras distribuidoras do país. Nesse cenário, a CEG Rio tem a nona tarifa mais competitiva. Já a CEG fica na décima quinta posição entre as 19 distribuidoras do território nacional analisadas.

A calculadora considera 19 das 27 distribuidoras de gás natural no território nacional, que disponibilizam as tarifas praticadas por cada estado no mercado de gás natural. A ferramenta calcula a tarifa final ao consumidor de gás natural do mercado cativo, a qual é composta pelo custo da aquisição da molécula de gás natural, da tarifa de transporte, margem de distribuição e impostos.