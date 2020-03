Tarifas de energia da Light e Enel terão reajustes

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 10:50 horas

Brasilia – A partir do dia 15, entram em vigor as novas tarifas das concessionárias Light e Enel, para o estado do Rio. O reajuste anual definido nesta terça-feira (10) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para os consumidores industriais na área de concessão da Light e da Enel foi de 6,73% e de 3,38%, respectivamente.

Além da reposição da inflação, os itens que mais influenciaram o aumento foram o custo da geração térmica adicional, o aumento do dólar e os encargos setoriais, em especifico os subsídios às fontes renováveis e os programas do governo para o setor elétrico.

Tatiana Lauria, especialista de Infraestrutura da Firjan, explica que, diferentemente das revisões tarifárias previstas a cada quatro anos, os reajustes anuais não contam com a participação dos consumidores, por meio de audiência pública.

“As distribuidoras, nestes momentos, reivindicam aumento em função da inflação e de custos como compra de energia, encargos setoriais e de transmissão e cabe somente a Aneel definir os percentuais”, esclarece.

Confira os percentuais aprovados: